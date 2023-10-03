Фигурист Ягудин перенесет операцию в Германии

Тарасова сообщила о предстоящей операции Ягудина в Германии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о проблемах с коленом у Алексея Ягудина. Ее слова передает РИА Новости.

«Алексею предстоит операция, у него проблемы с коленом. Насколько я слышала, операция будет в Германии. Надеюсь, она пройдет хорошо», — сказала Тарасова.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года в одиночном катании, а также многократным чемпионом мира и Европы. Он был введен в зал славы фигурного катания в США. После завершения карьеры Ягудин принимал участие в канадском шоу Stars on Ice.

Ягудин состоит в браке с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Пара поженилась в феврале 2016 года. Супруги воспитывают двух дочерей.

Татьяна Тотьмянина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании. Осенью 2004 года она получила тяжелую травму, после неудачной поддержки партнера по программе Максима Маринина, ударилась об лед и потеряла сознание. Через две недели после случившегося Тотьмянина уже смогла тренироваться.

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