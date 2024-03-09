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Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

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Лето, отпуск, пляж. Всем ли нужен “крем от солнца”? Как защитить кожу от вредного воздействия солнечного излучения? Несмотря на то, что косметологи и другие специалисты много говорят и пишут о том, что делать это необходимо, большая часть населения проявляет удивительную неосведомленность в этом вопросе.

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

Пляж. Солнцезащитный крем.

Altapress.ru подготовил небольшую подборку полезных советов, как защитить кожу от УФ-излучения.

Бытует мнение, что людям со смуглой кожей крем от солнца не нужен. Это неправда. В условиях интенсивного солнечного воздействия он нужен всем.

Ведь дело в том, что крем защищает не только от ожогов, которые вызывают UVB-лучи, но и от разрушительного действия UVA-излучения, провоцирующего фотостарение и риск возникновения меланомы.

Конечно, смуглые люди загорают быстрее и лучше, чем светлокожие, но им тоже нужна защита. Что бы определить, какой интенсивности она должна быть, можно определить свой фототип кожи (всего их 6) по шкале фототипов Фитцпатрика, а заодно и посмотреть УФ-индекс места, где вы находитесь, чтобы понять, насколько агрессивно солнце в данный момент.

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

Пляж. Лето. Бассейн.

Как выбрать солнцезащитный крем?

Современные санскрины содержат фильтры, защищающие как от UVA, так и UVB- излучения, о чем свидетельствуют надписи на упаковке. SPF (Sun Protection Factor — фактор солнечной защиты) обозначает количественный показатель блокирования UVB -излучения. Говорить о серьезной защите можно только начиная с показателя SPF 15 — он не пропускает 93% УФ-лучей, а SPF 30 – 97%.

О том, насколько может защитить средство от UVA-лучей, покажет индекс PA, от + до +++ или PPD (Persistent Pigment Darkening) от 2 до 16, максимальное значение — 32. Правда, даже самый мощный фильтр может задержать только 42% UVA-лучей, но ученые работают над этим.

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

Пляж. Солнце.

Что еще может рассказать упаковка крема? Из списка ингредиентов можно понять, какой вид фильтров (физические или химические) содержит средство. Принцип действия у них разный — физические фильтры отражают УФ-лучи, а химические — поглощают.

По потребительским свойствам крема с химическими фильтрами более легкие и менее липкие, но по поводу того, какие средства лучше защищают, у косметологов есть разные точки зрения. О том, что в санскрине использованы химические фильтры, говорят вещества циннамат, октокрилен, бутилметоксидибензоилметан (авобензон), бензофенон-2 (оксибензон). Физические – оксид цинка или диоксид титана.

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

Пляж. Купальный сезон.

Как пользоваться солнцезащитным кремом?

Безопасного загара в принципе не бывает с 12 до 16 часов. Если же вы собрались на пляж в другое время, нужно помнить несколько правил:

  1. Наносить крем от солнца за полчаса до выхода на солнце.
  2. Не жалеть крема: на лицо и шею нужна минимум чайная ложка средства, на тело – примерно пять столовых ложек.
  3. Обновлять средство каждые 2-3 часа.
  4. Даже средство с пометкой «водостойкое» после 40 минут купания требует повторного нанесения.

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Взято отсюда
09.03.2024

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