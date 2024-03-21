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«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

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Управляющий Изумрудным парком, гендиректор Барнаульского котельного завода, директор барнаульского зоопарка и гендиректор ИД «Алтапресс» рассуждают, как Великий пост отражается на их повседневной жизни и что в это время важнее — пища физическая или пища духовная.

«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

Великий пост. Каша

Владислав Вакаев, управляющий Изумрудным парком, отмечает: пост — это очередное напоминание о том, что вести правильный образ жизни нужно всегда.

«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

Владислав Вакаев.

«Будучи человеком невоцерковленным, такие традиции не соблюдаю. Хотя как ученый понимаю, что в любой традиции есть какое-то рациональное зерно. Пост, например, позволяет провести очистку организма, встряску. Но неправильно, если человек строго его соблюдает, а потом пускается во все тяжкие.

Я считаю, что важнее питаться правильно всегда. Стараться держать себя в форме, не употреблять вредную, мусорную еду.

Человеческий организм сформировался всеядным, поэтому нужно стараться употреблять разные виды продуктов, без какого-то крена. Не думаю, что в течение года, например, стоит отказываться от кисломолочных продуктов. У нас и так качественной еды все меньше становится, это серьезно бьет по здоровью.

Пост, конечно, не только про еду, но и про душевное состояние: отношении к жизни, к людям. Нужно стараться не проявлять негативных эмоций, агрессии. Это важно. Но опять же, человеком нужно быть всегда, а не эпизодически.

Стоит быть умеренным во всех отношениях всегда — и тогда все будет хорошо».

Константин Соболев, генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ», говорит о том, что именно в период Великого поста стоит вспомнить о духовных ценностях и оглянуться на собственную жизнь.

«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

Константин Соболев, генеральный директор “Сибэнергомаш-БКЗ”.

«Безусловно, Великий пост влияет на ежедневные привычки и в целом на нашу с вами жизнь. Пост позволяет сосредоточиться на духовных ценностях, люди обращаются к рефлексии и самоанализу, задумываясь о своих поступках.

В моей семье мы стараемся уделять больше внимания друг другу, проводить больше времени с близкими нам людьми, сохранять чувство внутреннего покоя и умиротворения».

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка, убежден: сама идея Великого поста — не про физическую пищу.

«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев

«На моей жизни Великий пост не отражается никак. Он отражается на моей теще, дорогой Ефросинье Ивановне. Ей уже 95 лет, и чувствует она себя хорошо. Она постится, кушает сейчас овощи, огурчики соленые, каши овсяные. Мы ей, конечно, помогаем.

У нас в семье на этот счет действует одно правило. Как сказал один священник, главное — не есть друг друга. На мой взгляд, то, чем ты наполняешь свой физический организм, не столь важно. Имеет значение именно духовное. Великий пост — это про то, чтобы творить добро, нести людям радость. Он напоминает нам о том, что нужно жить с открытой душой, не грешить. Вот что действительно важно.

Из подопечных в своем зоопарке я ассоциирую себя не с травоядными. Я ассоциирую себя с теми, кто кушает вкусно! С тиграми, например».

Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс», подчеркивает: умеренность нужно поддерживать не только в период поста.

«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

Юрий Пургин. Экспертный совет “Промышленность и энергетика” премии “Менеджер года-2023” в ИД “Алтапресс”.

«Нет, на мою рутину это не влияет. На мой взгляд, пост побуждает людей, неумеренных в пище, привести себя мало-мальски в порядок. Я же стараюсь питаться весь год правильно, без лишних злоупотреблений, перееданий и возлияний».

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Взято отсюда
21.03.2024

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