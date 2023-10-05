Google выпустила масштабное обновление для беспроводных наушников

The Verge: Google Pixel Buds Pro получили автообнаружения разговора и новые цвета

В дополнение к анонсу смартфонов Pixel 8 и 8 Pro корпорация Google представила большое обновление фирменных беспроводных наушников с шумоподавлением Pixel Buds Pro. Об этом сообщает издание The Verge.

Самая важная часть обновления затронула ПО наушников. В частности, в Pixel Buds Pro появилась функция автоматического обнаружения разговора. Благодаря ей наушники «понимают», когда пользователь начинает говорить, и автоматически включают режим прозрачности, а также ставят музыка на паузу. По завершении разговора снова включается шумоподавление и продолжается работа плеера.

Добавилась опция Bluetooth Super Wideband. По словам Google, она «удваивает полосу пропускания для голоса», делая речь пользователя и собеседников в наушниках более разборчивой. Bluetooth Super Wideband работает только в паре со смартфонами Pixel 8 и 8 Pro.

Вместе с тем Google представила два новых цвета Pixel Buds Pro: голубой и бежевый. Именно в таких цветах вышел новый флагман компании Pixel 8 Pro.

Ранее Google выпустила новые смарт-часы Pixel Watch 2.

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