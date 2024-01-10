Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

Аукцион по приватизации Горного училища на пр. Красноармейском, 21 не состоялся – никто не захотел покупать памятник с участком за 66 млн рублей. Уже назначены повторные торги. Изменились ли условия и что представляет из себя лот, расскажет altapress.ru.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

С какими условиями продают объект

Здание Горного училища или Алтайского горного управления считается частью ансамбля Демидовской площади.

Как ранее altapress.ru сообщили в Росимуществе, это первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком приватизируют через аукцион. Подробнее о процедуре и изменениях в законе мы писали здесь.

Так как здание – памятник, то и приватизируют его с серьезными условиями.

Согласно проекту договора купли-продажи, владелец обязан исполнять требования по содержанию и использованию ОКН, а также проводить работы, которые позволят его сохранить.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

В документе «Охранное обязательство собственника» указано, что до осени 2025 года обладатель объекта должен согласовать в краевом управлении госохраны ОКН проект реставрации.

На основе этой документации реставрировать объект до весны 2030 года и отчитаться перед тем же управлением госохраны.

2,7 тыс. кв. м. – общая площадь здания.

2,99 тыс. кв. м – общая площадь земельного участка.

52 м – протяженность сети электроснабжения, которая также входит в лот.

Что известно о новом аукционе

После того, как аукцион в конце декабря признали несостоявшимся, управление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай назначило новые торги.

Начальная цена по-прежнему составляет 66 млн рублей с учетом НДС – это рыночная стоимость здания и участка, определенная в октябре 2023 года. Шаг аукциона тот же – 3,3 млн рублей.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

Принимать заявки будут до 16:00 31 января. Торги проведут 5 февраля.

Что представляет из себя лот

Специалисты компании «Оценка Алтая», исследовав фотографии, сделали вывод, что здание Горного училища изношено на 60%. Они же и определяли его рыночную стоимость.

Памятник в «удовлетворительном состоянии» дороже земли, на которой он стоит – его цена 44,9 млн рублей.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

В паспорте объекта культурного наследия обозначили лестницу с балюстрадой, вестибюль с лепными карнизами по периметру потолка, пилястры, круглые колонны. Подробный перечень помещений в здании мы указывали здесь.

Внутренний облик здания XIX века олицетворяет не лучшие проявления века XX: синяя и зеленая эмалевая краска, светлый кафель, который начал отпадать в некоторых кабинетов, заложенные кирпичом проходы между кабинетами, в нишах которых устроили шкафы.

Все это можно увидеть на фотографиях краеведа Евгения Кучинева.

Об исторических фактах о Горном училище altapress.ru рассказывал здесь.

Следующими приватизации подлежат Богадельня купца Пуртова (ул. Пушкина, 58) и Дом Поскотинова (ул. Малая Олонская, 21). Лоты еще не сформированы.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда

10.01.2024