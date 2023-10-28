Губернатор штата Мэн подтвердила обнаружение тела подозреваемого в стрельбе

Губернатор штата Мэн Миллс подтвердила, что тело подозреваемого в стрельбе нашли

Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс подтвердила обнаружение тела Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в городе Льюистон, передает телеканал ABC News.

По ее словам, полиция штата нашла его тело в населенном пункте Лисбон, который находится по соседству с Льюистоном.

Миллс также сообщила, что президента США Джо Байдена уже проинформировали об этом.

В свою очередь глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак подтвердил, что Кард покончил с собой.

До этого член палаты представителей США, демократ от штата Мэн Джаред Голден заявил, что он будет добиваться запрета на разрешение и использование штурмового оружия в США после инцидента с массовой стрельбой в штате Мэн.

Стрельба произошла в Льюистоне ранним утром 26 октября в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

Ранее сообщалось, что мэра Димитровграда задержали со стрельбой за взятку.

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