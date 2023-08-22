Губерниев отреагировал на использование Загитовой телефона за рулем и проезд на красный

Комментатор Губерниев призвал Загитову соблюдать правила дорожного движения

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев посоветовал фигуристке Алине Загитовой не нарушать правила дорожного движения. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой. Наверное, со всеми людьми различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети.

Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый. Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», — сказал Губерниев.

22 августа спортсменка выложила видео из машины, проезжающей на зеленый свет для пешеходов.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее юрист рассказал, что грозит Загитовой за проезд на красный свет и телефон за рулем.

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