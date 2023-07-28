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Губернатор Виктор Томенко пожелал выпускникам Барнаульского юридического института МВД России стать настоящими профессионалами своего дела

редактор01 mins

Сегодня, 28 июля, состоялся торжественный выпуск слушателей факультета подготовки сотрудников полиции и следователей, факультета профессиональной подготовки Барнаульского юридического института МВД России. Выпускники этого года будут служить в регионах Сибирского федерального округа. Будущих сотрудников полиции и других правоохранительных органов поприветствовал Губернатор Виктор Томенко.

Он назвал Барнаульский юридический институт гордостью Алтайского края и всей Сибири. Вуз заслуженно называют кузницей Сибирского федерального округа. Обращаясь к выпускникам, глава региона отметил, что к выполнению профессиональных обязанностей они приступают в непростое время.

«Российская Федерация сегодня защищает свои национальные интересы, свой суверенитет, свою безопасность и свое видение и право на будущее. Алтайский край вносит свой достойный вклад в эту борьбу. Наши добровольцы, контрактники, мобилизованные, сотрудники органов внутренних дел и других органов правопорядка и безопасности сегодня там, в зоне специальной военной операции, выполняют свой воинский и гражданский долг. Мы помогали и будем продолжать помогать им, будем поддерживать жителей новых регионов России. Пройдет совсем немного времени, и вы приступите к несению службы. В этот день я хотел бы пожелать вам стать настоящими профессионалами своего дела, ориентироваться на старших своих товарищей, на их опыт служения стране и людям. Я также хочу пожелать, чтобы вы с гордостью несли звание выпускника Барнаульского юридического института МВД России», – отметил Виктор Томенко.

Он пожелал воспитанникам вуза здоровья, благополучия и успехов по службе. Также Губернатор края Виктор Томенко вместе с начальником института полковником полиции Дмитрием Симоненко вручил лучшим выпускникам памятные золотые медали за отличное окончание Барнаульского юридического института МВД России.

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