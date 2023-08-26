Хейтеры атаковали многочисленных тезок сталкерши Ники Минаж
Полиция заявила о розыске сталкерши певицы Минаж, и теперь тезок женщины атакуют
Поклонники рэперши Ники Минаж атаковали тезок ее сталкерши после того, как полиция заявила о розыске женщины по имени Стефани Белл. Об этом сообщает TMZ.
Женщина делала ложные вызовы в полицию о певице: она заявляла, что в доме Ники Минаж происходит насилие по отношению к детям и что дом рэперши горит.
Имя оказалось популярным, и тезки Стефани Белл стали получать угрозы.
«Я никогда так не злилась на другую Стефани Белл. Ты подвела нас всех», — смеется одна из тезок.
Еще одна Стефани Белл рассказала о том, что ее единственная связь с Минаж — такое же, как у рэперши, пальто, которое в семье называют «Ники».
Известно, что полиция выписала ордер на арест Белл.
В июне представители ювелирного магазина Roseark подали в суд на Ники Минаж. Рэп-исполнительницу обвиняют в том, что она не оплатила ювелирные изделия на заказ.
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