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Хейтеры атаковали многочисленных тезок сталкерши Ники Минаж

ГОРНЯК2201 mins

Полиция заявила о розыске сталкерши певицы Минаж, и теперь тезок женщины атакуют

Поклонники рэперши Ники Минаж атаковали тезок ее сталкерши после того, как полиция заявила о розыске женщины по имени Стефани Белл. Об этом сообщает TMZ.

Женщина делала ложные вызовы в полицию о певице: она заявляла, что в доме Ники Минаж происходит насилие по отношению к детям и что дом рэперши горит.

Имя оказалось популярным, и тезки Стефани Белл стали получать угрозы.

«Я никогда так не злилась на другую Стефани Белл. Ты подвела нас всех», — смеется одна из тезок.

Еще одна Стефани Белл рассказала о том, что ее единственная связь с Минаж — такое же, как у рэперши, пальто, которое в семье называют «Ники».

Известно, что полиция выписала ордер на арест Белл.

В июне представители ювелирного магазина Roseark подали в суд на Ники Минаж. Рэп-исполнительницу обвиняют в том, что она не оплатила ювелирные изделия на заказ.

Ранее режиссер Богуславский рассказал, как снимает поцелуи в кино.

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