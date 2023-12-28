Обсудили актуальные проблемы образования с доктором педагогических наук

Скандалы вокруг педагогов, связанные с их личной жизнью, заставили нас задуматься о праве учителя жить так, как ему хочется, вне школы. Казалось бы, что это естественное и неотъемлемое право каждого — иметь увлечения, и если они не воруют время у основной работы, то что же здесь такого? Но мы обычные люди, а не эксперты, и для рассуждений о таком маловато квалификации. Поэтому наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили о ситуации в образовании с общепризнанным экспертом сферы — Ольгой Ройтблат, которая более полувека посвятила работе в школе и обучению учителей.

Я всегда в диком возмущении: возьмите программы в прайм-тайм — всё время один негатив. Но иногда на телеканале «Культура» в 2–3 часа ночи показывают лучших педагогов России. Но эти программы я, полуночница, могу смотреть. Я даже министру образования говорила: почему таких педагогов не показываем в прайм-тайм, чтобы население видело, какие есть учителя. А если я, как родитель, вижу, что у меня в классе учитель не такой, то это уже будет стимулом развиваться и некогда будет думать о выгорании. Выгорание — от усталости, от отсутствия интереса, если учителю интересно, если он любит ребятишек, видит отдачу, то не будет никакого выгорания.

— Мы сейчас говорим, наверное, о гениальных учителях, но ведь не все такие. Как быть обычным?

— Если уж любви нет, то учитель должен уважать личность ребенка, просто обязан, не оскорблять ребенка ни в коем случае. А мы с этим сталкиваемся, а ведь одно оскорбительное слово педагога, и уже ребенок не будет воспринимать твой предмет. Понимаете, здесь как по тонкому льду. Нужно, чтобы учитель все-таки обучал, он прежде всего должен знать свой предмет.

Проблемы в школах

— А как у нас с качеством образования, с нехваткой кадров?

— Три года назад у нас в Тюменской области 22 школы давали низкие результаты, сейчас их две. Причины — слабая компетенция педагогов, незнание стандартов, незнание предмета, слабая подготовка. Или учитель вынужден вести предмет, которому он не обучен. Сегодня серьезная нехватка педагогических кадров в школах, и учителя берут на себя большую нагрузку. Поэтому увеличены цифры целевых наборов на педагогические специальности, как мера решения проблемы дефицита кадров. Если учитель ведет несколько предметов, то он по второму, по третьему должен как минимум пройти переподготовку, получить допуск. Чаще всего проходят переподготовку по русскому языку, математике, начальным классам.

— Есть еще такая проблема, что не всем родителям иногда нравится, что особенные детки учатся в общих классах. Есть дети, которым тяжело адаптироваться в большом коллективе и большом пространстве, они могут срывать учебный процесс.

— Здесь нужно смотреть по степени заболеваемости, в состоянии ли этот ребенок находиться в общеобразовательном классе или нет. Если он в состоянии учиться со всеми детьми, то тут мы подходим к тому, насколько высокопрофессиональным должен быть учитель — он должен владеть методиками, как в обычном классе выстраивать программу для такого ребенка, чтобы дети не страдали. Мы везде говорим, что выстраиваем индивидуальную траекторию развития ребенка, а ребенка с отклонениями тем более.

— Что за индивидуальные траектории развития каждого ребенка?

— Индивидуальная траектория развития ребенка — это очень правильное направление. Для этого нужно составлять индивидуальные программы для детей. А тут уже всё зависит от учителя, любой творческий учитель — он никогда не будет работать по единой программе, если он знает возрастные особенности детей, а учитель должен знать психологические основы любого детского возраста точно так же, как свой предмет. Это основа, это азбука. Тогда процесс будет. То есть учитель, осваивая стандарты, исходит из уровня своих ребятишек. Неспособных детей не бывает, я это доказала практикой. Всё зависит от учителя. И я до сегодняшнего дня убеждена в этом, всё зависит от учителя. И второе мое убеждение — очень важно, чтобы ребенку повезло с учителем.

— У нас всё стандартизируется, как это возможно, что у каждого своя траектория развития и своя нагрузка?

— Это всё абсолютно реально делать. Допустим, дозировкой заданий. В классе учитель может работать. Кто-то может решить три задачи сегодня, а кто-то одну, и абсолютно без ущерба для самолюбия ребенка. Учитель, как дирижер, и должен исходить от ребенка, выполняя одни и те же стандарты.

— Сейчас много говорят о том, что профессия учителя приобретает оттенок нехороший, будто учитель становится обслугой. И он всё время всем должен. А как это коррелируется с образом наставника?

— Это не обесценивание. Изменилось открытое пространство. Если в советские времена это было за закрытыми дверями, то сегодня ты на виду, и это накладывает большую ответственность. То, что студенты или дети дают оценку, то они всегда давали оценку, давали клички, это испокон веков было. Просто сегодня это в открытом пространстве. Но мне всегда удивительно, что классный руководитель может круглосуточно отвечать на вопросы, но нужно выстраивать границы. Просто не договорились на берегу, всегда можно договориться.

— Насколько адекватно существование этих школьных чатов?

— Это удобно для оперативной информации. Или для случаев, когда нужно всех оповестить. Злоупотреблять не нужно. Учитель — тоже человек, у него тоже есть семья.

Будущее образования

— Как изменится наше обучение в школах? Как оно в будущем трансформируется?

— Стратегический вопрос. Всё, что происходит в плане информационных технологий, я всё равно это расцениваю как средство, но не самоцель. Самое важное, что никогда никуда не денется — это живой учитель, режим офлайна, хотя это не исключает дополнений в режиме онлайна. Сегодня должна быть очень мощная подготовка учителей, самые лучшие специалисты должны работать в детских садах, школах.

— А как заставить лучшие кадры прийти в школы?

— Для этого должны быть серьезные меры поддержки. Если вы хотите заработать в школе, то это не то место, где можно хорошо заработать. На самом деле эта работа должна хорошо оплачиваться, должен быть хороший социальный пакет. Меры есть, но этого недостаточно. Выпускник вуза должен видеть, куда его приглашают, как он может содержать себя и семью, как он может развиваться. То есть у него должна быть такая достойная заработная плата, чтобы он мог себе позволить развиваться, путешествовать, хотя бы по своей стране, чтобы он был интересен себе и детям. Я вижу будущее в кадрах, которые будут работать в школе.

— Как родителям заставлять детей учиться, особенно подростков? И нужно ли это делать?

— Нужно брать возрастные особенности детей. Родители должны понимать, какой возраст чем характеризуется. Например, в начальной школе учитель — это авторитет, как она сказала, так и будет. Когда ребенок входит в подростковый возраст, то первостепенно в этом возрасте — что скажут одноклассники или друзья на улице. И если родителям не нравятся друзья во дворе и они стараются убрать ребенка от них, то они ломают ему психику.

Проблемы начинаются с того, что родители что-то требуют от ребенка, давят на него, заставляют учиться, не понимая, в чем причина отторжения школы. Может, там что-то не так с одноклассниками или с учителем или ребенок просто стесняется отвечать открыто, и здесь и родители, и учителя должны понимать, в чем причина.

Я считаю, ребенка нужно удивить, ему должно быть интересно, такая у него природа. До подросткового периода нужно применять игровые приемы, а в подростковом периоде ребенка просто нужно удивить, заинтересовать, чтобы ему захотелось учиться, потому что заставить не всегда получается. Родители считают, что пусть зубрит, но это не значит, что ребенок будет сознательно учиться. Это психологическое давление на ребенка перейдет или в соматику, или в протест, или он захочет всех послать и пойти на улицу к подросткам, которые его уважают. Нужно быть очень аккуратными к детям.

Оценка — это не самоцель, и за оценку никогда ребенка ругать не надо. Если он сегодня получил три, а родители мечтали о пятерке, то у родителей всегда должна быть вера, что ничего страшного, даже двойка — это тоже стимул. Если учитель давит ребенка двойками, у меня всегда было правило в коллективе, что одну двойку ты ставишь ребенку, а все остальные себе. Поэтому я никогда не понимала педагогов, которые давили ребенка двойками. Да, всяко бывает, и не приготовлен ребенок, но любая оценка должна быть стимулом исправить, и к любому исправлению, если у ребенка есть желание, то учитель должен поддержать.

Я бы родителям посоветовала занимать только позицию поддержки ребенка, потому что они самые заинтересованные люди в его развитии. И пусть весь мир, все учителя, все одноклассники отвернутся от этого ребенка, но родители должны его поддержать и искать всё самое положительное. Если еще и родители против ополчатся, то уже будет караул. Только поддержка, любовь, и тогда всё получится. Сегодня оценки — не самое главное в жизни, сколько у нас отличников, которые так и не смогли в жизни состояться, создать семью.

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28.12.2023