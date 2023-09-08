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Инженерные классы открываются в школах Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

Занятия для ребят проводят ученые Алтайского государственного технического университета.

Источник фото: Администрация Барнаула

Профильные мультидисциплинарные инженерные классы появились на базе некоторых школ Барнаула. Уроки проходят как в школах, так и в лабораториях. Их работу обеспечивают ученые АлтГТУ им. Ползунова, рассказали в городской администрации .

Так, в лицее № 129 работают инженерные классы по биологии, химии и психологии. Занятия проводят преподаватели и научные сотрудники института биотехнологий, пищевой и химической инженерии.

На базе школы № 113 открыт профильный строительный класс, где помимо точных дисциплин, ребята знакомятся с такими предметами, как дизайн, архитектура, участвуют в экскурсиях на предприятия строительной отрасли.

Ученые уверены, что подобная практика поможет школьникам чувствовать себя увереннее при сдаче выпускных экзаменов.

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