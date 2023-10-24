Иностранный тренер заявил, что в мире никому нет дела до российского футбола

Тренер Петржела считает, что в никому в мире не интересен российский футбол

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что в Чехии не обсуждают российский футбол. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«В Чехии не обсуждают российский футбол — полная тишина. Никому в мире нет дела до российского футбола, он неинтересен. Люди вряд ли даже знают, что «Зенит» сильнее «Спартака», у всех есть другие заботы», — сказал Петржела.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч. Соперниками национальной команды стали сборные из Азии, Среднего Востока и Африки.

Ранее в сборной Сенегала открестились от матча с Россией.

город Горняк



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