ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Итоги комплектования детских садов обсудили на еженедельном аппаратном совещании

редактор01 mins

Сегодня в комитете по образованию состоялось еженедельное аппаратное совещание с начальниками отделов и руководителями групп. Об итогах комплектования детских садов, проведённого в апреле-июне 2023 года доложила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко. — Для комплектования в апреле текущего года имелось 8143 места, группы формировались вновь для 6805 детей. Добор в сформированные группы – 345 детей, в группы компенсирующей направленности имелось 993 свободных места. На свободные места направлено 5589 детей. – доложила Ирина Синенко. В настоящее время, с учётом отказов родителей от предоставленного места и невостребованных мест, в детских садах города имеются свободные места. Ненаправленные в предпочитаемые детские сады дети по заявлениям родителей направляются на свободные места ежедневно. В период с 25 апреля по настоящее время на свободные места направлено более 1000 детей. По-прежнему актуальным является спрос на места в микрорайонах новостроек Индустриального района, микрорайоне детского сада №239 и нагорной части Центрального района города, единственный путь решения, который видят специалисты комитета по образованию, – предоставление мест нуждающимся детям в других детских садах города.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News