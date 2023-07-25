Итоги комплектования детских садов обсудили на еженедельном аппаратном совещании

Сегодня в комитете по образованию состоялось еженедельное аппаратное совещание с начальниками отделов и руководителями групп. Об итогах комплектования детских садов, проведённого в апреле-июне 2023 года доложила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко. — Для комплектования в апреле текущего года имелось 8143 места, группы формировались вновь для 6805 детей. Добор в сформированные группы – 345 детей, в группы компенсирующей направленности имелось 993 свободных места. На свободные места направлено 5589 детей. – доложила Ирина Синенко. В настоящее время, с учётом отказов родителей от предоставленного места и невостребованных мест, в детских садах города имеются свободные места. Ненаправленные в предпочитаемые детские сады дети по заявлениям родителей направляются на свободные места ежедневно. В период с 25 апреля по настоящее время на свободные места направлено более 1000 детей. По-прежнему актуальным является спрос на места в микрорайонах новостроек Индустриального района, микрорайоне детского сада №239 и нагорной части Центрального района города, единственный путь решения, который видят специалисты комитета по образованию, – предоставление мест нуждающимся детям в других детских садах города.

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