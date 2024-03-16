«Изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице потребовал Медведев

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал неутепленные школьные туалеты, которые до сих пор существуют, «наследством из прошлого», указывает РБК.

Дмитрий Медведев.

И эту «стыдобу» необходимо «изничтожить», заявил Медведев.

По словам специалистов, принимавших участие в совещании, таких туалетов крайне мало. По словам Медведева, все это портит сразу настроение.

Цифра

В 2017 году 3,4 тыс. школ не имели туалетов в зданиях.

Ранее жильцам сибирского общежития предложили установить унитазы на кухне. Рабочие разобрали фасадную стену омского общежития. Людей из здания на время ремонта не расселили. После жалоб о неудобствах такого проживания, в мэрии предложили перенести унитазы и душевые на кухню.

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Взято отсюда

16.03.2024