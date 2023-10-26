28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Израиль предпринял вылазку в сектор Газа с применением танков

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ЦАХАЛ: Израиль предпринял вылазку в сектор Газа с применением танков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о вылазке в сектор Газа с применением танков. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Новость дополняется.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости