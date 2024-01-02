«К нам на золотых машинах не приезжают». Директор барнаульской частной школы развеяла популярные мифы

Директор барнаульской классической школы Анна Паутова дала большое видеоинтервью проекту “Образ будущего”. В частности, она рассказала, почему у Барнаула есть все шансы привлечь в город молодежь из других регионов.

Анна Паутова, директор Барнаульской классической школы.

Справка

“Образ будущего” – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.

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Взято отсюда

03.01.2024