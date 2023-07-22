Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы

Приемная кампания в вузах подходит к завершению. Желающие могут подать документы до 25 июля на пять направлений. Правда, теперь не обязательно приходить лично в вуз, можно это сделать через сайт учебного заведения, или портал «Госуслуги», или через Почту России. В вузах региона в этом году бюджетных мест стало больше, а вот для платников цены повысились. Подробности приемной кампании узнала «Алтайская правда».

Активное время

В 2023 году 11 класс окончили 10 тысяч школьников. Вузы с легкостью готовы принять такое число абитуриентов. Но будущие студенты разборчивы. В Алтайском техническом университете традиционный спрос на IT-специальности. Среди поступающих – Илья Викторов. Он недавно получил красный диплом бакалавриата направления «программная инженерия». Решив, что учеба для него не заканчивается, он пришел подать документы в магистратуру. Считает, что это поможет ему получить более глубокие знания и навыки, а также познакомиться с новыми технологиями и методами.

– Мне очень интересна область информационных технологий, которая занимается разработкой, проектированием, тестированием и управлением программными системами. Мне нравится развиваться и быть частью большого сообщества, – говорит Илья.

По его словам, эта специальность востребованная. Программные инженеры работают над созданием и поддержкой программных продуктов, которые используются в образовании, медицине, транспорте, туризме и т. д.

– Для успешной карьеры необходимо иметь знания и навыки в области программирования, алгоритмов, баз данных, тестирования и управления проектами. Кроме того, программные инженеры должны быть готовы к постоянному обучению и адаптации к новым технологиям и требованиям рынка, – добавляет парень. – Я работаю мобильным разработчиком iOS приложений в московской компании, и мне очень нравится трудиться над реальными проектами с командой специалистов и профессионалами в данной области.

Тяжёлый труд

В политехе в этом году неожиданный бум произошел с инженерными направлениями. Ребята выбирают и машиностроение, и литейное производство. Причем среди желающих учиться на этом направлении есть и девушки.

Надежда Новикова приехала поступать из села Советского. Училась она на одни пятерки, занималась волонтерской деятельностью – помогала вместе с отрядом пожилым людям. Но самое ее большое достижение – выход в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Участникам необходимо было решить задачи по защите окружающей среды. Надежда совместно со своей командой предложила создать «Экокарту» – специальное приложение с личным кабинетом и электронной картой.

– Я отдаю предпочтение машиностроению. Меня привлекает сфера строительства. Профессия востребована, а трудностей не боюсь, девочки могут дать фору любому мальчику, – улыбается Надежда.

На это же направление документы подал Кирилл Гуреев из Барнаула. Он считает, что политехнический университет дает сильные практические знания в той специальности, которую ты выбрал.

– Мне важно получить диплом не для галочки, а выйти через четыре года с навыками и умениями, которые действительно пригодятся. Еще один плюс, что в вузе есть военная кафедра, для выбора учебного заведения это важный критерий, – говорит Кирилл.

В школе парень учился хорошо. Рад, что ЕГЭ сдать получилось, хоть и не без трудностей. В свободное время он любит смотреть фильмы, слушать музыку и гулять с друзьями. В мечтах, конечно, обеспеченная жизнь где-нибудь в крупном городе и семья.

– Страшно сейчас вступать в настоящую взрослую жизнь, выбирать университет, который станет домом и семьей на ближайшие четыре года, но есть определенные цели в жизни, и их нужно достигать, – добавляет Кирилл.

Отметим, что вуз предоставил около двух тысяч бюджетных мест по всем уровням обучения. А вот что касается цен, то они существенно не изменились. Самые дешевые места стоят 110 тыс. рублей и относятся к экономическим специальностям.

Идём на рекорд

Рекордное количество бюджетных мест в этом году предлагает классический вуз Алтайского края – почти 3 тысячи для всех ступеней образования. Более 500 из них – на современных IT-направлениях, которые вызывают большой спрос у абитуриентов.

С начала приемной кампании в АлтГУ подано более 26 тысяч заявлений. Около 2 тысяч человек пожелали учиться на СПО и в колледже АлтГУ. Это значительно больше, чем в прошлом году.

Традиционно в вуз поступают иностранные граждане. Уже более 600 жителей 10 стран: Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Египта, Мали, Сенегала и т. д.

Для первокурсников стоимость обучения выросла на 5%. Самым дорогим считается направление «искусство костюма и текстиля» стоимостью около 190 тыс. рублей. Самые дешевые направления – больше 100 тыс. рублей. Они связаны с историей, социологией и туризмом.

Сохраняя и приумножая

В АлтГПУ продолжают обучать педагогов смежных специальностей. То есть студент может быть учителем и физики, и математики. В вузе в этом году предоставят 1,5 тысячи бюджетных мест. В традиционном спросе факультеты физкультуры, психологии, лингвистики, филологии. Стоимость обучения для студентов первого курса осталась на уровне прошлого года – от 98 тыс. до 144 тыс. рублей.

В Алтайском государственном аграрном университете самое дорогое направление «землеустройство и кадастры» – 150 тыс. рублей. В конце ценового списка – экономические специальности: 90 тыс. рублей. Количество желающих учиться в вузе – около 3500 человек. Бюджетные места остались на уровне прошлого года.

А вот в АГИК их стало немного больше – всего 340. Музыкантов обучают дороже всех. Цена за один год – более 200 тыс. рублей. Но, несмотря на это, спрос у студентов есть.

Будущее за студентами

В АГМУ уделяют особое внимание набору абитуриентов по целевым направлениям. Так, для поступающих в этом году минимальные проходные баллы сохранены на уровне показателей прошлого года.

Набор на целевое обучение идет по шести направлениям специалитета: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «клиническая психология», «медико-профилактическое дело», «фармация».

В этом году медицинский университет готов принять на бюджетные места 677 абитуриентов, в том числе по целевым направлениям – 484. Приоритет целевых мест отдается жителям Алтайского края, значительное количество мест выделено республикам Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия.

Целевую форму обучения выбирают и выпускники медицинских колледжей, решившие продолжить свое профессиональное развитие в стенах университета.

В медицинском вузе по-прежнему самым дорогим направлением остается «стоматология» – чуть больше 270 тыс. рублей в год. А вот меньше всех за обучение заплатят студенты на направлении «клиническая психология» – около 130 тыс. рублей.

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АНДРОНОВА Наталья