Как в компьютерной игре: Алтайский край выходит в виртуальную реальность

В АлтГУ открылась первая в крае VR-лаборатория. Технология позволит использовать виртуальную и дополненную реальность для обучения и проведения научных исследований. Корреспонденты altapress.ru заглянули внутрь — и лаборатории, и самой виртуальной реальности.

Внутри VR-лаборатории.

Нешуточное дело

При входе в лабораторию сразу вырывается изумленное «О-о-о». Красивый, аккуратный ремонт, комната оформлена в фирменных синих цветах Института математики и информационных технологий. На «дом» инновационной разработки не поскупились: помещение небольшое, но щедро оборудованное компьютерами с двумя мониторами на каждом. Вдобавок — огромный ТВ-экран в центре.

«Для очков он не нужен, — объясняет нам сразу заведующий лабораторией Дмитрий Осыкин. — Экран в основном для трансляций того, что видно в очках».

К очкам мы, собственно, сразу и подходим. Впечатление двоякое: ничего принципиально нового в них нет, но и сказать, что не проснулось любопытство, нельзя. В интернете на такую технику все уже насмотрелись вдоволь, но увидеть вживую — гораздо интереснее, конечно. Даже трогать страшно. Смотрим издалека.

Дмитрий Осыкин демонстрирует нам шлем:

«Оборудование у нас китайское, аналог фирмы Oculus. Пока что второго поколения, а не третьего, — заведующий лабораторией вертит шлем в руках. — Здесь линзы более мелкие, что уменьшает размер передней части. У Oculus еще аккумулятор расположен спереди, а у наших — на затылке. Баланс веса гораздо лучше, голову не тянет вперед. Сам шлем регулируется по величине».

Внутри VR-лаборатории.

Нас сразу посвящают в технику безопасности: очки лучше не носить дольше часа. Иначе может возникнуть тошнота и дезориентация. Если это случилось, пока вы в шлеме, можно посмотреть в щель снизу. Для этого нужно отодвинуть мягкую часть шлема, прилегающую к носу. Так мозг поймет, что все еще находится в реальности. Иногда зрение обманывает его настолько, что он теряет положение тела в пространстве.

Куда посмотреть, чтобы вернуть мозг в реальность.

Сразу же нам показывают контроллеры, за счет которых осуществляется управление в шлеме. Очень похожи на игровые джойстики. На контроллерах есть также браслеты. Веревочки затягиваются на руке, регулируются, как и сам шлем. По технике безопасности их тоже нужно надевать, чтобы в процессе игры контроллер случайно не улетел в стену. «Такие случаи бывали», — шутит Дмитрий Осыкин. С намеком, что дело это все-таки нешуточное — техника ведь дорогая.

Контроллеры на браслетах.

Как получилась лаборатория

Идея открыть VR-лабораторию поступила от заведующего кафедрой информатики Дмитрия Козлова. Сам заведующий лабораторией убежден: то, что это направление у нас в крае совсем не развито, — большое упущение.

«Многие видят потенциал в этой технологии. Развитие VR-технологий может принести большую выгоду Алтайскому краю, — рассказывает Дмитрий Осыкин. — У нас же туристический регион. Можно делать VR-экскурсии. Эффект присутствия, конечно, не тот, но ехать сюда лично будет дороже. Они могут послужить и в качестве рекламы для привлечения внимания».

Лабораторию открыли не просто так. Кафедра сначала собрала команду и подготовила проект: VR-тренажер по сборке автомата. Несколько месяцев шла работа, и только по итогам в конце января в АлтГУ оборудовали и открыли лабораторию.

Внутри VR-лаборатории.

Выбор темы тренажера был обоснован необходимостью: «Нам поступил заказ от Минобороны. Со следующего года вводится курс “Основы военного дела”, — объясняет Дмитрий Осыкин. — Собирать и разбирать оружие там нужно будет в том числе. Соответственно, будет проще закупить несколько шлемов за 40-50 тыс., чем весь военный арсенал. Это гораздо дешевле».

За завесу реальности

Сначала заведующий лабораторией показывает принцип работы на себе. Включает программу, берет предметы, осматривается. Здесь и «выстреливает» телевизор, который мы видели вначале. Все, что видно в VR-очках, показывается на большом экране наблюдателям. Словно смотришь летсплей на YouTube.

Вид другой реальности изнутри — как в компьютерной игре. Даже забываешь, что это программа для тестирования, а не для развлечения. Преподаватель ловко управляется с оборудованием, и нам кажется, что это очень легко (чуть позже мы выясним, что нет).

Как в компьютерной игре.

В тренажере три уровня сложности. Первый — с подсказками, в нем большой зеленой стрелочкой подсвечиваются детали, которые нужно взять, а также на отдельном экране отображается текущая деталь, которую нужно вставить. Второй режим — как на настоящем нормативе, нужно разобрать и собрать обратно автомат. Третий уровень — это экзамен. Делать нужно то же, что и во втором варианте, только теперь еще необходимо уложиться по времени.

Внутри VR-лаборатории.

Преподавателю по итогам тестирования будет отсылаться результат – за сколько секунд студент собрал автомат. Норматив здесь, кстати, такой же, как и реальный армейский. Тренажер, правда, не учитывает физическую силу, которую нужно применить при настоящей сборке, но он хорошо помогает отработать алгоритм.

Дмитрий Осыкин отмечает, что главная сложность — не освоение оборудования, а сам тренажер: «Чтобы освоить VR-очки, много времени не требуется, минуты три. Сложности возникают уже в самой тренировке, запоминании порядка деталей, что правильно, а что нет».

Когда, наконец, дают примерить шлем, чувствую себя то ли старой, то ли недогадливой. Привыкнуть к такой технологии сходу не так просто, как казалось. Мультяшная комната, в которой ты будто бы действительно находишься и в которой даже можешь оглядеться, действительно поначалу сбивает с толку.

Телепортируемся.

Осторожно подхожу к виртуальному столу, пробую взять детальку. Нажимаю на кнопку «взять» на контроллере (вернее, думаю, что на «взять»). Внезапно — телепортируюсь на другую сторону. Деталь исчезла. Оказалось, кнопочка не та. Заведующий лабораторией смеется: рабочий момент. С попытки третьей начинает получаться.

Перспективы

Пока что этот тренажер — единственная программа, установленная на шлемах. Но планы грандиозные. Направление VR в крае новое — и на первую в крае лабораторию уже «упали» заказы на разработку технологий, в том числе игр. Один из членов команды, студент Юрий Таганов, отмечает: «Мне тут очень интересно. Я надеюсь, что появятся партнеры для сотрудничества, чтобы наша лаборатория приносила какой-то доход университету, и чтобы университет и дальше был в ней заинтересован».

Юрий Таганов.

В команде по разработке распределены задачи. Юрий, например, отвечает за общую поддержку и съемку 360°. Сейчас рассматривает идею сделать небольшой панорамный тур на 360° по своему факультету. В лаборатории и своя специальная камера имеется. Ее запись можно затем вставить в игровой движок и вращать.

Лаборатория хочет развиваться в направлении виртуальных экскурсий — оно кажется очень перспективным. Сейчас команда ждет конкретные заказы и ведет переговоры с Белокурихой.

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Взято отсюда

19.03.2024