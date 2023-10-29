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КРАЕВОЙ МЕДИАФОРУМ 2023

редактор ГОРНЯК2201 минуты

27 октября состоялся уже традиционный Открытый городской медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций «В ритме жизни». Организатором события является детско-юношеский центр Индустриального района г. Барнаула, МАОУ «СОШ №134» при поддержке Комитета по образованию города Барнаула, регионального ресурсного центра Федерального проекта по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» «Навигаторы детства», в рамках деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Алтайском крае. В этом году форум собрал более 300 участников, которые приехали из разных уголков Алтайского края. Для участников прошли обучающие занятия, которые проводили спикеры из разных информационно-медийных организаций города. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Алтай», краевой информационный канал «Катунь 24», редакция газеты «Вечерний Барнаул», радиогруппы FM-Продакшн, инновационное медиакомьюнити Медиа.Hub Алтайского государственного университета и Амбассадор компании «VK» в Алтайском крае. Для всех участников прошла классная встреча, на которой дети смогли задать свои вопросы нашим гостям: члену Союза писателей России, автору десятков книг по истории Алтайского края – Анатолию Степановичу Муравлёву и члену Союза журналистов России, первому заместителю председателя Алтайского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, исполнительному директору Алтайского регионального отделения Российского военно-исторического общества, члену Общественной палаты Алтайского края, майору авиации в отставке. Лауреату краевых литературных премий им. Владимира Свинцова (2009) и им. Геннадия Панова (2017) – Владимиру Карповичу Чикильдик. Также была организована работа проблемной лаборатории «Есть тема» на которой юные журналисты обсудили тему «Герои живут рядом с нами». На закрытии форума. Прошло награждение участников, призёров и победителей конкурса на лучший материал, размещенный в социальных сетях, детских газетах, теле- и радио- программах школьных медиацентров «На волне 2023». Это был уже 8 медиафорум и каждый раз он удивляет нас и дарит полезные знания, новые знакомства и отличное настроение!

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