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Куда пойти? Краткий гайд по коллективам АлтГУ

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Куда пойти? Краткий гайд по коллективам АлтГУ

редактор01 mins

В Алтайском госуниверситете найдется место (а может, и несколько) для каждой творческой личности. Если ты еще не решил, где хочешь попробовать свои силы, мы поможем определиться: к вашему вниманию обзор музыкальных, танцевальных, спортивных и других коллективов вуза.

Самый первый выбор

Первое, на что первокурснику нужно обратить внимание, – Лига студентов АГУ. Это команда самых активных: здесь постоянно кипит жизнь, генерируются идеи, реализуются проекты, творится история. А студенчество становится незабываемым! Как бонус – плюшки в виде бесплатных билетов в театры, скидочных купонов и сувенирной продукции АлтГУ.

Если вы еще любите писать или снимать сюжеты, рисовать или создавать дизайны – медиацентр СМАГУ обязательно поможет найти себя в медиасфере.

А еще для начинающих медийщиков в каждом институте есть свой пресс-центр, который ведет аккаунты в соцсетях и занимается их продвижением. Отличный вариант для начинающих журналистов, эсэмэмщиков, дизайнеров и таргетологов.

Газета Алтайского госуниверситета «За науку» , куда можно прийти с интересными темами. Тебе обязательно помогут сделать качественную публикацию в печатном издании – это новые опыт, знания и эмоции.

МедиаHub – творческая лаборатория для старшекурсников, которые реализуют различные проекты медийной, образовательной, научной направленности. Это продакшн-студия, где можно создавать собственный и обрабатывать сторонний медиаконтент.

Объединение фотографов – это коллектив ценителей фотоискусства. Они не пропускают ни одного мероприятия в АлтГУ и не оставляют без новых фотографий ни одного активиста! В их группе «ВКонтакте» уже 850 альбомов и более 129 тысяч фотографий.

Творчество и досуг

Центр творчества и досуга обучающихся и сотрудников (ЦТиДОиС) – это множество творческих коллективов разных направлений и жанров, где есть абсолютно все! И чтобы понять, какие нравятся больше, нужно обязательно сходить на выступление. И первое мероприятие, куда вы можете отправиться в сентябре, – Open Air в 18:00 в университетском дворике.

Молодежная академическая хоровая капелла АлтГУ – гордость университета. Ее создали в 1977 году. Капелла исполняет как произведения мировой классики, так и народные песни, спиричуэлс, джаз и песни из кинофильмов. При этом знать сольфеджио не обязательно: главное – наличие слуха и голоса.

Вокальная студия «СибириЯ»  – одна из визитных карточек АлтГУ, ведь без участия коллектива не обходится ни одно творческое событие. А поразить искушенного зрителя они стремятся не только прекрасным вокалом, но и зажигательными танцами!

Вокально-инструментальная группа Prime Time – это качественный звук, хитовые песни, необычные cover-версии всем известных музыкальных композиций, а также драйв и энергия!

Уже четыре года подряд группа признавалась лучшей на самом крупном студенческом творческом фестивале края «Феста», что тут еще сказать!

Литературно-музыкальный клуб «Отражение» ИЦТЭФ подойдет любителям бардовских песен.

Вокальная группа A.Voice – новый творческий коллектив людей, неравнодушных к искусству и к музыке.

Вокально-инструментальный ансамбль «Нет времени» , вокальная группа YUNA, MixedFormation и другие.

Коллектив современного танца «ДЖУманджи». Каждый номер «ДЖУ» отличается своей оригинальностью, непохожестью. Это невероятная смесь стилей, эмоций, драйва. Всем победам и достижениям способствуют упорные тренировки, командный дух, старания каждого участника.

Студия дуэтного танца Kub’a – это синтез современного и классического парного танца, направления social dance, contemporary dance и modern. По убеждению руководителя студии Александра Валерьевича Пучкова, успеха добивается тот, кто прикладывает к желанию еще и достаточные усилия. Танцевальный коллектив Energy приглашает к себе любителей стилизаций, современной и эстрадной хореографии. Коллектив с самой необычной дорогой к университетской сцене: изначально участницы Еnergy Style объединились, чтобы заниматься спортивной аэробикой. Но все сложилось немного иначе. На протяжении всего творческого пути коллектива его руководителями были студенты.

Ансамбль танца «Родники» специализируется на народно-сценической и народно-стилизованной хореографии. В репертуаре коллектива танцы народов мира, как в чистом их исполнении, так и стилизация народного материала, эстрадные номера.

Cover Dance команда Space Community уверяет: занятия помогут раскрыть творческую индивидуальность каждого человека и обрести то, чего иногда так не хватает в жизни, – умение преподносить себя! Ведь у них огненные каверы на корейские хореографии, множество запоминающихся перфомансов. K-pop cover, как поясняет руководитель коллектива, – это выступление, поставленное на основе танца, исполняемого азиатской поп-группой в клипе или на концерте. Движения и звуковое сопровождение танца должны повторять оригинал.

Студия современного танца LSIS, танцевальный коллектив Ame dance, студия старинного танца «Золотой век», танцевальный коллектив BELLE и другие.

Экспериментально-психологический театр UNO – самый неформальный театр Барнаула. Он родился весной 2008 года. Здесь каждый – уникальная часть одного целого. Познание мира через осознание и развитие себя – главный принцип работы коллектива. Каждый спектакль ЭПТ UNO – это попытка найти новые формы и грани Ее Величества Игры.

В театральной мастерской Homo artisticus учат актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, ставят спектакли, организовывают крупные театральные проекты в регионе, участвуют в конкурсах и фестивалях разного уровня. Руководитель мастерской – Кирилл Скобелин, выпускник института психологии АГУ и театральной кафедры АГИК, профессиональный режиссер, лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов, организатор крупных межрегиональных театральных проектов.

Театр-студия «Живое слово», где студентов научат входить в образ на сцене, правильно интонировать речь, выступать на публике без страха и волнения.

Спорт

Спортивная команда Freedoms cheer team.

Шахматный клуб АлтГУ работает в корпусе на пр. Социалистическом. Занятия с ведущими шахматистами вуза ведет мастер ФИДЕ Алексей Бочкарев.

Также в АлтГУ есть несколько спортивных залов, «тренажерка» и лыжная база. Поэтому баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, спортивное ориентирование – доступны для студентов.

Наука

Студенческое научное общество объединяет 9 институтов и колледж АлтГУ любовью к исследованиям. Чтобы сделать студенческую жизнь интереснее и доказать нескучность науки, участники СНО проводят Дни молодежной науки, Фестиваль науки, методические школы, медиа-проекты и школы актива СНО.

Юмор

Команды КВН « Женская сборная АГУ», «Счастливо!», «Под каблуком», «Полтос» и другие. Создавайте свои команды КВН или реализуйте себя в направлении СТЭМ (студенческий театр эстрадной миниатюры).

Волонтерство

Волонтерские объединения есть в каждом институте. Но объединяет их Центр развития добровольчества, который помогает координировать работу всех отрядов.

Волонтерский отряд «ЛигаTEAM» – это крупнейший волонтерский отряд АлтГУ. Это лицо главных праздников родного университета, любимого города и края! Здесь расскажут про добровольчество, научат работать в команде и проводить мероприятия разного уровня.

Другое

В АлтГУ активно развивается киберспорт: в этом году уже прошло несколько кибертурниров в новых киберклассах.

Дизайн-студия «Арт-силуэт»  – креативная мастерская по развитию эстетической культуры участников через творческое самовыражение, в которую может прийти любой желающий создавать стиль. А выступления Театра моды – это костюмированное шоу в стиле дефиле, театрализованный показ коллекций одежды.

А если ты учишься за счет бюджетных средств, то достижения на базе АлтГУ в культуре, спорте, науке или общественной деятельности принесут тебе заветные баллы для повышенной стипендии.

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