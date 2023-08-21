Lada Niva получит новый двигатель

«АвтоВАЗ» приступил к тестам Lada Niva с двигателем от Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям внедорожника Lada Niva с двигателем 11182 мощностью 90 л.с. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«На заводском полигоне близ села Сосновка в настоящее время проходят тесты две такие машины, визуально они ничем не отличаются от стоковых. Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки», — говорится в сообщении.

Конкретные сроки, когда Lada Niva с новым мотором официально встанет на конвейер, пока неизвестны. Восьмиклапанный мотор 1.6 л., мощность которого после модернизации в 2021 году увеличилась до 90 л.с., а крутящий момент до 143 Нм, устанавливается на модели Largus, Vesta, Granta.

Ранее сообщалось, что Dongfeng начнет выпускать автокомпоненты для «АвтоВАЗа» в 2024 году.

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