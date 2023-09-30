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Методическая разработка профессора АлтГУ Марины Широковой по курсу «Основы российской государственности» названа одной из лучших в России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Профессор кафедры философии и политологии ИГН, доктор философских наук, кандидат исторических наук Марина Широкова награждена дипломом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за лучшую методическую разработку по курсу «Основы российской государственности».

    • С 1 сентября на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета высших учебных заведений России вне зависимости от направлений подготовки студентов введен предмет «Основы российской государственности». Новая дисциплина разработана и включена в учебные программы вузов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

    В основу нового курса положен принцип междисциплинарности, то есть в нем соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. Преподаватели, подготовленные к работе с курсом, ориентированы на возможность внесения собственных материалов и подходов исходя из научной специализации, оставаясь в рамках концепции предмета.

    «Этот курс мне близок, поскольку сфера моих научных интересов — это как раз и есть история русской мысли, философской и политической. По этой тематике я и сделала структуру лекции, — рассказала профессор Марина Широкова , которая ведет с 1 сентября по данному курсу лекции у всех студентов ИГН и юридического института на протяжении всего первого семестра. — „Основы российской государственности“ — это знакомство с Россией, с ее историей, с общероссийской идентичностью, с современностью, с вызовами будущего, с особенностями российского менталитета и самосознания, с историко-философским осмыслением России, цивилизационным подходом к России, как к государству-цивилизации, то есть к более широкому, чем государство-нация. Все эти вопросы входят в сферу моих интересов, поэтому, я думаю, мой курс и был замечен экспертами Минобрнауки России».

    «Данная дисциплина, нацеленная на формирование у первокурсников системы знаний, навыков, умений и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу и развивающая у них чувство гражданственности, — это очень своевременный и важный для нашего времени курс, который будет дополнять образовательные дисциплины и поможет укрепить духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, — подчеркнула директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович . — Мы рады, что работа нашей коллеги отмечена на столь высоком уровне и поздравляем Марину Алексеевну с заслуженной наградой».

    На общероссийском уровне в будущем планируется обмен лучшими разработками по теме «Основы российской государственности» между преподавателями различных вузов страны и работа профессора АлтГУ Марины Широковой, безусловно, будет задействована в этом процессе.

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