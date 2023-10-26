Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова пообщалась со студентами АлтГУ о культуре

25 октября в Алтайском государственном университете состоялась встреча «Диалоги о культуре» с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой . Участниками мероприятия стали студенты и преподаватели института гуманитарных наук – дизайнеры, музыканты, культурологи и представители других творческих специальностей.

Участников встречи поприветствовала директор института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович :

«Нам выдалась возможность встретиться с успешным, талантливым, профессиональным человеком, который не только работает на благо развития культуры Алтайского края, но и удивляет своим творчеством».

«Я пришла к вам, как человек, который живет и работает в культуре, которому интересна эта сфера и интересны люди гуманитарных областей, ориентированных на культуру, с которыми мы пересекаемся, пересечемся, или вообще никогда не встретимся в жизни. Но так или иначе все мы вместе, и каждый из нас влияет на эту призрачную сферу, которая называется «культура», на другого человека, на общество, на себя самого. Сегодня не будет лекции, мы будем находиться в режиме общения», – отметила Елена Безрукова, открывая мероприятие.

В рамках встречи ребята и преподаватели рассуждали о том, что такое культура и для чего она нужна, рассказывали, как они повышают свой культурный уровень каждый день, размышляли о том, является творческая энергия разрушительной или созидательной.

«Человек не может существовать без культуры, она окружает нас повсюду – это музыка, разговоры, здания, украшения – все это связано с культурой, и она действительно помогаем нам быть по-настоящему счастливыми».

«Человек является создателем культуры и одновременно созданием. Мы считаем себя людьми. Мы отличаемся от остального животного мира тем, что у нас есть культура. Даже обычный человек, который работает на заводе, придя домой, смотрим фильм – он получает удовольствие. Даже первобытные люди, кода изготавливали посуду, украшали ее – так приятнее, эстетичнее. Культура нужна нам, чтобы сделать жизнь более красивой и совершенной».

«Моему ребенку 10 лет, она ходит в музыкальную школу им. Глазунова на класс гитары. Я в детстве тоже занималась музыкой, но по классу скрипки. Отыграв последний экзамен, я сказала, что больше никогда не возьму инструмент в руки. Но теперь учится моя дочь, и в их школе есть традиция, когда ребенок играет вместе с родителем. И сейчас у меня задача – начать играть. Занимаясь с ребенком, мы обсуждаем фильмы, музыку, учим вместе стихи – это все культура. Как бы ты от нее не бежал – без нее невозможно жить».

У участников встречи была возможность задать свои вопросы министру культуры. Например, Елену Безрукову спросили: «Если бы в сутках появилось четыре дополнительных часа, как бы вы ими распорядились?».

«Наверное, половину года я бы проспала. Написала бы пару книг, путешествовала и проводила бы время с близкими. И, наверное, часть времени потратила бы на занятия психофизическими практиками – например, йогой. Это в каком-то смысле тоже культура, в наши дни важно соблюдать баланс между осознанием себя как какой-то духовной субстанции и ощущением себя в телесном, живом, физическом мире», – ответила Елена Безрукова.

Живой формат встречи позволил каждому участнику если не высказать свое мнение вслух, то поразмышлять про себя на заданные темы. Практически все студенты творческих специальностей уже с головой погружены в культуру – создают собственные произведения искусства, играют на музыкальных инструментах. Диалог с министром стал поводом еще раз задуматься о важности своей деятельности.

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