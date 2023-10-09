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Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Группировка «Восток» заявила о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал РИА Новости, что подразделения группировки войск пресекли попытки атаки пехоты украинских военных на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного», — сказал он.

Чехов добавил, что были раскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также, по его словам, была ликвидирована украинская разведгруппа.

Также представитель группировки рассказал, что огнем артиллерии были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильная техника в районах Константиновки и Катериновки. Согласно его словам, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные на Южно-Донецком направлении за сутки отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Приютного в Запорожской области.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

новости горняк

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