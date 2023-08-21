Митя Фомин отрастил усы ради брутальности, но его сравнили с почтальоном Печкиным

Певец Митя Фомин решил отрастить усы ради более мужественного образа

Певец Митя Фомин в беседе с «Пятым каналом» признался, что решил отрастить усы ради более мужественного и брутального образа.

«Но я хочу, знаете, прийти в барбершоп, чтобы мне подсказали сделать их уже, шире, ниже, выше — чтобы это уже сделал специалист. Хочу чтобы усы перешли в какую-то мою историю, потому что кто-то сразу с почтальоном Печкиным сравнивает, кто-то с Юрием Соломиным. Но в любом случае такие позитивные ассоциации», — улыбнулся Фомин.

Он отметил, что благодаря природным особенностям в свои 49 лет выглядит достаточно молодо. Чтобы больше соответствовать возрасту, Фомин решил отпустить усы. При этом исполнитель подчеркнул, что с юмором относится к шуткам о растительности на лице. Звезда рад любой возможности привлечь к себе внимание, будь-то творчество или перемены во внешности.

Незадолго до этого Фомин рассказал «Газете.Ru», что мечтает сняться в кино. За 25 лет карьеры артист несколько раз появлялся в фильмах и сериалах, но большую роль так и не сыграл. По словам исполнителя, он хотел бы сыграть шпиона, негодяя или сказочного героя.

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