Множество спортивных мероприятий пройдет в Барнауле на новогодних праздниках

В новогодние и рождественские праздники в Барнауле пройдет около 30 спортивных мероприятий. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле впервые прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике.

Отмечается, что сегодня, 27 декабря, в Барнауле стартовало первенство по тхэквондо «Морозные игры» среди мальчиков и девочек 2016 года рождения и старше.

Полное расписание спортивных мероприятий:

Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно заниматься на улице с тренерами.

Взято отсюда

28.12.2023