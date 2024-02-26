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Мстительный школьник пошел на уроки с топором

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Охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором, пишет Telegram-канал Shot.

Мстительный школьник пошел на уроки с топором

Топор.

Это произошло в Бурятии, в школе села Михайловка.

Ученик хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп, указывает Газета.Ru.

Обиженный восьмиклассник пошел домой и вернулся в школу с топором, чтобы забрать электронную сигарету.

В школе работают полицейские.

Ранее сообщалось, что предотвращено нападение на школу в Сибири.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Других подробностей глава СК не привел. Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

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Взято отсюда
27.02.2024

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