37 бывших учеников заявили, что телеведущая оскорбила честь и достоинство их школы

Выпускники школы города-спутника Волгограда — Волжского обвинили знаменитую телеведущую, землячку и «лицо» телеканала «Россия» Ольгу Скабееву во лжи. Бывших одноклассников возмутил рассказ Ольги о том, что в первом классе им приходилось давать клятву под флагом США. 37 человек написали письмо в адрес ВГТРК, а также Никите Михалкову, но так и не получили ответа. Подробности — в материале журналиста V1.RU Дианы Коржок.

«Я училась в советско-американской школе»

Несколько лет назад в эфире телеканала «Россия 1» вышла телепередача «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». В программе Ольга Скабеева приняла участие вместе с мужем и сыном.

— Я из славного города Волжский, я искренне считаю, что это самый лучший город на земле, но Женя почему-то считает, что это Владивосток, — рассказывала Ольга Скабеева. — Но при этом познакомились мы с Женей в Нью-Йорке.

Супруг Ольги Скабеевой в свою очередь вспоминал свои впечатления о городе, где выросла жена.

— Когда едешь из Волгограда в Волжский, то проезжаешь по огромных размеров дамбе. Это плотина Волжской ГЭС, которая снабжает нас электричеством, — рассказал Евгений Попов. — Это, конечно, величественное сооружение. Прекрасный город, там отлично, зелено, чисто, но с дорогами проблемы. Передаем привет сейчас мэрии.

И тогда телеведущая рассказывала, как она училась в советско-американской школе.

— Мое детство — это невероятно дисциплинированное детство. Я всю жизнь просыпалась в 06:30, одевалась, шла на остановку, садилась на автобус и ехала в школу, — рассказывала Ольга Скабеева. — У меня школа была с восьми, до школы нужно было ехать 40 минут. У меня мама архитектор, а папа инженер-строитель. Мама всю жизнь старалась сделать так, чтобы я выросла максимально хорошим человеком. И я с первого класса училась в школе, где было каждый день по девять уроков. И, возможно, сейчас прозвучит крамольно, но я училась в советско-американской школе. В первой половине дня у меня были уроки на русском языке, а во второй половине занималась уже английским. В итоге учиться я заканчивала тогда, когда заканчивали работать родители. Потом мама меня забирала и отводила уже на рисование, потом на гимнастику.

После школы Ольга стала журналистом и работала в местной газете.

— Я была корреспондентом в газете «Волжская правда» в сфере шоу-бизнеса, — рассказывала Ольга. — Мне не нравилась эта ночная и культурно-развлекательная тематика, меня больше увлекала политика. Но мне приходилось заниматься этой темой. Я ездила в Волгоград и брала интервью у всех подряд. И потом эти мои тексты публиковались в газете, я этого жутко стеснялась. Хотя, наверное, надо было этим гордиться.

«Мне 36 лет, и я до сих пор помню эти слова»

Однако спустя несколько лет, уже после начала СВО, в эфире программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ. Эффект Титаника» был продемонстрирован фрагмент программы с участием Ольги Скабеевой и Евгения Попова, выпущенной на YouTube-канале «БЕЛРУСинфор Дзержинск». И на этой записи телеведущая уже совсем не так тепло отзывалась о школе, в которой училась на все «пятерки».

— Мне родители пытались дать самое лучшее образование. И тут в нашем провинциальном городе Волжский появляется школа, американская. Меня туда немедленно отдают, — рассказывала телеведущая. — «Российско-американская школа». Она была с религиозным уклоном. И как начинался день в «Российско-американской школе»? 90-е. Провинциальный город Волжский. Нас шести- семилетних детей сажали в круг, и у нас в классе висел американский флаг. Российско-американская школа. И мой день в шесть и семь лет начинался следующим образом. Я до сих пор, мне 36, и я помню эти слова, мы произносили клятву американскому флагу.

«Мне звонили и спрашивали: «Это правда, что вы поете американский гимн?»

Школа в городе Волжский действительно существовала. Вот только проучилась в ней Ольга Скабеева, по словам директора школы Валерия Ломакина, всего два года.

— Ольга Скабеева — пропагандист с каким-то искусственно моделированным голосом и интонацией. Ни больше ни меньше. Я не считаю ее даже журналисткой, — рассуждает Валерий Ломакин. — Настоящий журналист отличается тем, что тщательно отбирает факты в насыщенном информационном потоке, анализирует их, оформляет в текст и транслирует в СМИ. Бесспорно, журналист имеет право на собственную интерпретацию наблюдаемых и исторических событий, но при этом нельзя искажать факты, лгать, выдавать за факт желаемое — это недостойно и позорно.

По словам Валерия Ломакина, он не следил за судьбой своей бывшей ученицы.

— Есть такая пословица: «Ради красного словца не пожалею и отца». Это про нее, — сетует директор школы. — Всё, что я могу сказать о вашей героине, — это то, что наблюдаемо сегодня. Ее «работу» оценили тысячи людей, дав ей очень неприятные прозвища. Я не наблюдал ее профессиональное становление, я даже не сразу понял, что ведущая «60 минут» — это та самая Оля, которая когда-то училась в нашей школе.

А вот про первые годы работы школы Валерий Ломакин вспоминает с гордостью и нескрываемой ностальгией.

— Это 1992 и 1993 годы, самые лучшие годы России! Нашей школе, первой частной в Волгоградской области и одной из первых в стране, всего два годика. Мы полны здоровых амбиций и пьянящих перспектив сделать классную школу, — вспоминает Валерий Ломакин. — Заключив договор с американской образовательной компанией School of Tomorrow, мы вместе с несколькими пилотными школами в Москве, Таллине, Алма-Ате стараемся организовать школу в провинциальном городе Волжском. Рады каждому ребенку, рады всем родителям.

По словам Валерия Ломакина, уже через пару лет после открытия учебного заведения у школы начались какие-то проблемы.

— К сожалению, среди родителей нашлись такие предприимчивые люди, которые посчитали, что можно учить детей по этим программам дешевле и лучше, не платя налогов, не имея организационно-правовую форму, платя учителям больше, правда, в конвертах, но больше, — вспоминает педагог. — В 1994 году группа этих инициативных родителей расколола нашу школу, уведя почти половину детей в муниципальный лицей, пытаясь сохранить там программные особенности нашей школы. Я не следил за их деятельностью, но через пару–тройку лет узнал, что после очередного конфликта с администрацией лицея та же инициативная группа увела детей в муниципальную школу № 23. Таким образом, закончив 1 и 2-й классы в нашей школе, Ольга училась года два–три в лицее, а потом, класса с 5 или 6-го, — в школе № 23.

А вот к рассказам Ольги Скабеевой про школу Валерий Ломакин относится с нескрываемым скепсисом.

— Я не понимаю, почему она везде рассказывает о том, что закончила Российско-американскую школу. Такого названия нельзя было и помыслить: в названии образовательной организации слово «Россия» могло быть только у государственных учреждений, — рассказал директор. — Да, учителя, которых инициативной группе удалось сагитировать уйти из нашей школы, пытались в течение нескольких лет работать с американскими программами, но и в лицее, и в школе 23 они заглохли. Ольга лжет, говоря о себе как о выпускнице Российско-американской школы. Зачем? Наверное, считает, что это как-то работает на ее имидж.

А вот рассказы Ольги о том, что школьников заставляли произносить клятву американскому флагу, отразились, по словам Валерия Ломакина, на репутации школы.

— Были ли у нашей школы проблемы в связи с ее лживыми интервью? Да, к сожалению, это оскорбило сотни наших выпускников, которые требовали опровержения и у ВГТРК, и у Никиты Михалкова, — рассказал директор школы. — Да, были звонки с вопросом: «Это правда, что вы поете американский гимн и приносите присягу флагу США?» Мне пришлось отвечать на этот вопрос, оправдываться. Неприятно. Что случилось с той Олей, которая жила в городе Волжском и училась в его школах? Как она превратилась в Ольгу Скабееву — имя, ставшее практически нарицательным? Не знаю. В 1994 году я расстался с этой семьей.

«Она дала повод усомниться в качестве преподавания в школе»

Возмутившиеся словами Ольги Скабеевой 37 выпускников школы после выхода программы написали обращение на ВГТРК и к ведущему «Бесогон ТВ. Эффект Титаника» Никите Михалкову. Но за год волжане не получили ни единого ответа ни от знаменитого режиссера, ни от телекомпании.

— Своим тоном и неоднозначной подачей данной информации, судя по комментариям под видео, Скабеева создала общественный резонанс и дала зрителям повод усомниться в качестве преподаваемых в школе предметов, что является для нас оскорбительным и неприемлемым, — написали в письме те, кто учился в школе. — Мы, выпускники и ученики школы, в том числе одноклассники Ольги, утверждаем, что за время обучения в школе никаких клятв американскому флагу или государству США никогда никто из учеников нашей школы не давал. Более того, это практически невозможно, так как это противоречит принципам обучения в российском общеобразовательном учреждении, обучающем по российским стандартам. Если бы такое имело место быть, то никто из граждан России не обучался бы в данном учебном заведении, и сам факт вызвал бы негативный общественный резонанс, в том числе среди родителей.

В письме волжане сообщили, что все упоминания о флаге и гимне США сводились лишь к знанию о подобных традициях в школах.

— Мысль о том, чтобы петь гимн чужой страны и произносить клятву флагу этой страны даже не обсуждалась ни в учительском, ни в ученическом коллективах школы, — говорится в письме. — После показа на многомиллионную аудиторию нашей любимой школы в столь неприглядном свете создатели программы не только вызвали общественный резонанс, но и оскорбили большое количество людей, среди которых ученики, выпускники, их родители, учителя и основатель школы, многоуважаемый директор Валерий Ломакин. Ученики школы стабильно занимали и занимают лидирующие места на самых разных олимпиадах, выпускники поступают в лучшие вузы страны и мира, более старшее поколение успешно работает в совершенно разных профессиональных областях на благо общества, страны и мира. Для нас Валерий Ломакин — это Учитель и Пример. Пример, вдохновляющий не бояться, рисковать, идти к своим мечтам, честно вести дела и заниматься созидательной деятельностью на благо общества и страны. Мы же не можем молча наблюдать, как на нашу любимую школу идет распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство школы и подрывающих ее репутацию.

Журналистам V1.RU удалось связаться с одной из одноклассниц Ольги — Татьяной Киппари. Она подтвердила, что знала знаменитую телеведущую и даже училась с ней не только в частной школе, но и в других образовательных учреждениях. Обе они и стали журналистками. Татьяна работает главным редактором канала «Волгоград 1». Но за свой рассказ про общение с Ольгой Скабеевой она запросила 100 тысяч рублей.

— Бесплатно, конечно, не буду [давать интервью], у вас топовый материал получится, а мне с этого что? — написала в мессенджере Татьяна Киппари.

Также журналисты V1.RU попытались связаться с Никитой Михалковым. На звонок ответил человек, с очень похожим на него голосом, который сообщил, что все комментарии от режиссера получают от его пресс-секретаря. Представитель Никиты Михалкова в свою очередь попросила прислать копию обращения выпускников школы.

— В программе, которая выходила в эфир, не он делал эти заявления, поэтому нужно уточнить, получил ли он вообще обращение, — сообщила пресс-секретарь Никиты Михалкова.

Узнать точку зрения самой Ольги Скабеевой не удалось. Известный редакции ее номер телефона, в свою очередь, оказался выключен и недоступен для звонков.

Взято Источник

28.12.2023