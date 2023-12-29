На сколько повысят пенсию и зарплаты в 2024 году

С началом нового года в стране расширят призывной возраст, традиционно повысят пенсии и зарплаты, а также увеличат налоговый вычет. Рассказываем, какие еще новшества ожидают россиян в январе.

Армия.

Призыв по-новому

С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста: с 27 лет до 30.

Когда закон только находился на этапе разработки, была идея поднять и нижнюю границу – до 21 года. Но в итоге ее решили оставить без изменений, а призывать теперь смогут россиян с 18 до 30 лет.

Глава думского комитета по обороне обосновал оставленную без изменений нижнюю границу желанием многих ребят пойти служить именно в этом возрасте, чтобы потом спокойно заниматься образованием и работой.

Те, кому 27 лет исполнится до конца 2023 года, под действие закона не попадут, лишь станут военнообязанными запаса. Призыв 2024 года их не коснется.

Армия.

Зарплаты и пенсии выше

Традиционно с 1 января 32 миллиона россиян начнут получать повышенную пенсию. Ежегодная индексация составит 7,5% — ровно на сумму фактической годовой инфляции. В итоге фиксированный размер выплаты к страховой пенсии возрастет до 8 134,88 рубля, а средний размер пенсии по старости вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.

На это из бюджета дополнительно выделят 234 млрд рублей. Также в начале 2024 года увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента и достигнет 133,05 рублей вместо 123,8 в 2023 году.

Деньги. Финансы.

У работающего населения России также вырастет доход — из-за индексации МРОТ. Повышение планируется на 18,5% или, если переводить в деньги, ровно три тысячи рублей: с 16 242 до 19 242.

4,8 млн россиян, у которых заработок зависит от размера МРОТ, среди которых, например, бюджетники с небольшой ставкой (молодые педагоги, соцработники, воспитатели), сильнее остальных ощутят прибавку к зарплате.

Также МРОТ влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

А вот размер пенсий от МРОТ не зависит. На них влияет другая сумма — прожиточный минимум. Его, кстати, тоже проиндексируют – на 7,5%. Для работоспособных граждан сумма составит 16 844 рубля (было 15 669), для пенсионеров – 13 290 (было 12 363), для детей – 14 989 (13 944).

Деньги.

Работать и получать пособие

С 1 января получить материнский капитал можно будет только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. Родители на момент рождения ребенка также должны быть гражданами России.

Маткапитал, кстати, тоже проиндексируют и тоже на 7,5%, но с 1 февраля. При рождении первенца он составит 631 тыс. рублей, второго ребенка — 833,8 тысячи. В 2023 году было на 586 946 рублей за первого ребенка и 775 628 — за второго.

Возрастет и максимальный размер пособия по беременности и родам – с 383 до 565 тыс. рублей. А за больничный можно будет получить максимум до 122 тыс. рублей (против 83 тыс. рублей в 2023-ем).

Выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для работающих матерей составят до 49 тыс. рублей (максимум в 2023 году — 33,2 тыс. рублей). В среднем по стране сумма составит 17,8 тыс. рублей. Более того, эти выплаты сохранятся даже при досрочном выходе из декрета, в том числе при работе на дому или в режиме неполного дня.

Также на пособие претендовать смогут матери, работающие дистанционно, или уволенные во время беременности и декрета из-за ликвидации организации.

Деньги. Зарплата.

Поддержка родителей инвалидов

Родителям и опекунам несовершеннолетних детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства одновременно работать и получать пособие по уходу.

Но с одним нюансом: работа должна быть дистанционной, на дому, на неполный день, по договорам авторского заказа и ГПХ. Либо в качестве ИП или самозанятого. Сумма пособия – 10 тыс. рублей на данный момент.

Цены на сигареты

С 1 января минимальная цена за одну пачку сигарет составит 129 рублей – это на 8,5% больше, чем сейчас. Новая цена продержится, по меньшей мере, до 31 декабря 2024-го.

Единая цена на них рассчитывается с 2021-го и пересматривается ежегодно. Так, с марта 2023-го пачка стоила 119 рублей, в 2022 году – 112. Сигареты, которые стоят дешевле установленной Минсельхозом России цены, считаются нелегальными.

Армия.

Платить как все

Для сотрудников, которые работают на российские компании из-за рубежа, будет установлена та же ставка НДФЛ, что и в России – 13%. Либо 15%, если заработок выше 5 млн рублей в год.

Изначально налог для переехавших за границу работников вообще хотели сделать выше – из-за того, что они тратят заработанные в России деньги за ее пределами. Но от этой идеи отказались.

Вернуть больше денег

С 1 января можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19,5 тыс. рублей (это 13% от 150 тыс. рублей). Раньше максимальная сумма, от которой можно было вернуть деньги, составляла 120 тыс. рублей.

Социальный вычет предоставляется с расходов на лечение, покупку лекарств, обучение, добровольное страхование жизни, добровольное пенсионное страхование и заключение договора ДМС.

А за обучение ребенка можно будет вернуть до 14 тыс. рублей. Это 13% от 110 тыс. рублей (было 50).

Налоги. Деньги.

Жалобы на тарифы

С 1 января в большинстве регионов, в том числе в Алтайском крае, подорожает техосмотр авто. Сумма может отличаться в зависимости от области, если там приняли соответствующий закон, но она в любом случае не может быть ниже минимальной.

Так, для легковых автомобилей минимальный тариф составит 913 рублей, для автобусов до пяти тонн – 1563 рубля, свыше – 1888 рублей. За грузовики придется отдать минимум 999 рублей при весе менее 3,5 тонн. От 3,5 до 12 тонн – 1821 рубль, свыше этого веса – 1966 рублей. А за техосмотр мотоциклов возьмут не меньше 321 рубля.

В ценообразование вмешалась федеральная антимонопольная служба после жалоб региональных операторов, что им просто невыгодно работать при действующих тарифах. А поменять их самостоятельно они не могли, поскольку их устанавливают региональные власти.

А ранее мы подробнее рассказывали о новом законе о занятости, который также вступит в силу с 1 января.

Взято отсюда

29.12.2023