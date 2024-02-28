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На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

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Муниципалитеты неоднократно жаловались, что тех средств, которые им сейчас выделяют на отлов, содержание и возврат на улицу бездомных животных, им категорически не хватает. Однако новые расценки, которые подготовило управление ветеринарии Алтайского края в 2024 году, оказались не намного выше.

На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

Собаки. Бродячие собаки.

В 2023 году стоимость отлова и возврата на прежнее место одного животного, включая транспортные расходы, в Алтайском крае установили в размере 1544 рублей. В управлении ветеринарии запланировали повысить эту сумму до 1680 рублей.

Еще несколько пунктов входят в содержание животных в приюте. Например, осмотр ветврачом. На это из бюджета края выделили 110 рублей на одну собаку или кошку. Повысить хотят повысить до 120 рублей.

Лечение должно было обходиться в 380 рублей, в этом году хотят поднять цену до 413 рублей. Вакцинация будет стоить 198 рублей вместо 182, а маркирование (то есть чипирование или прикрепление бирки на ухо) – 291 рубль вместо 267.

На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

Собаки. Бродячие собаки.

Стерилизацию в крае в прошлом году оценили на 2 840 рублей, в этом – на 3090. Справедливости ради, еще три года назад сумма составляла всего 1129 рублей, и практически нереально было найти ветеринара, который согласится работать за такие деньги.

Кастрацию оценили на 1850 вместо 1700. А на кормление в день станут выделять 143 рубля вместо 131.

Всего получается 7 785 рублей вместо 7 154 на одно животное. В общем, просчитано все до копейки, хотя и не совсем ясно, каким способом. Годовая инфляция в 2023 году по России составила 7,5%. Некоторые повышения соотносятся с этим, некоторые – меньше, а некоторые – больше.

Всего в крае на отлов и содержание бродячих животных в 2023 году выделили 28 млн рублей, в этом – 29,82. В прошлом году этого хватило бы на 3 900 собак (поймали 3 577), в этом – примерно на 3 830.

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Взято отсюда
28.02.2024

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