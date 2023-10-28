На Украине заключенных направили работать в шахты

Глава минюста Украины сообщил, что заключенные из тюрем были направлены в шахты

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключенные из украинских тюрем были направлены в шахты на работу вместо отправленных на фронт шахтеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«Энергетическая безопасность — в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами», — пишет Малюська в соцсетях.

К фотографии шахтеров он также прикрепил надпись «Вечер в хату» на украинском языке. По утверждению Малюськи, использование труда заключенных в шахтах позволит нивелировать дефицит рабочей силы и обучить заключенных новым навыкам, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве.

По данным министра, бригада из десяти заключенных за смену добывает до 25 тонн угля.

До этого российские автомобильные заводы сообщили, что еще в начале года ощутили острый кадровый голод, такой, что рабочих пришлось искать среди заключенных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

новости Локтевский



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