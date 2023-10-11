Сегодня ночью на опытном поле Алтайского государственного аграрного университета сотрудники ООО «НТЦ Галэкс» в Барнауле под руководством преподавателей «Лётной школы» АГАУ освоили проведение десикации скльхозкультур с помощью агродрона.

ООО «НТЦ Галэкс» в Барнауле – индустраильный партнер Алтайского ГАУ. Широко известная своей деятельностью в IT-отрасли компания, сегодня занимается продвижением беспилотных авиационных систем (БАС) в разных отраслях экономики. Сельское хозяйство стало одним из приоритетных направлений для «Галэкс». Сотрудники компании прошли обучение в «Летной школе» АГАУ.

В 2023 г. компания закупила 2 агродрона DJI AGRAS T40 и мобильный заправочный модуль для них. На сегодняшний день это самая современная и мощная модель, которая только получает распространение в Алтайском крае. В планах ООО «НТЦ Галэкс» развитие сервиса по предоставлению услуг сельхозтоваропроизводителям по обработке полей с помощью дронов.

По просьбе представителей компании наставники «Лётной школы» АГАУ к.с.-х.н., доцент Владимир Чернышков и аспирант Артем Романико оказали экспертную помощь в апробации и настройке ПО новых, буквально «только из коробки», дронов в реальных условиях. Для сотрудников «Галэкса», которые будут работать с агродронами, это стал первый опыт обработки сельхозкультур.

Полеты состоялись ночью 11 октября на опытном поле Алтайского ГАУ в окрестностях с. Власиха. Соответствующее разрешение было получено в надзорных органах.

«Мы старались максимально приблизить тестовые полеты к реальным условиям. Ведь агродроны работают, как правило, в ночное время. Только в полевых условиях можно освоить все тонкости этого процесса вплоть до того, какой инструментарий использовать при заправке рабочего бака пестицидами, как корректировать настройки дрона в случае возникновения внештатных ситуаций, как рационально организовать ход работ и т.д. Это живой опыт, который мы передали сотрудникам “Галэкс”. Alma mater не бросает своих учеников! Мы всегда готовы придти им на помощь в деле освоения новых компетенций в области БАС!» , – отметил руководитель «Лётной школы» Алтайского ГАУ Владимир Чернышков.

С помощью дрона DJI AGRAS T40 при поддержке наставников «Лётной школы» АГАУ представители ООО «НТЦ Галэкс» провели десикацию подсолнечника на опытном поле вуза. Именно эта сельхозкультура, относящаяся к высокомаржинальным, чаще всего становится объектом обработки с помощью беспилотников. Площадь посевов подсолнечника оставила 2,7 га. Десикант «Реглон Форте» был предоставлен еще одним индустриальным партнером Алтайского ГАУ – компанией «Сингента».

В результате тестовых полетов сотрудники компании «Галэкс» под руководством опытных специалистов смогли не только освоить все секреты десикации с помощью дронов, но и произвести настройку ПО и рабочих узлов агрокоптеров. Теперь они могут приступить к самостоятельной работе по обработке полей.

город Горняк



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