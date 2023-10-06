Научно-образовательная интеграция АлтГУ с вузами Центральной Азии в рамках проекта НОЦ «Большой Алтай» будет продолжена

4 октября в АлтГУ состоялось совещание по проведению III Международного алтаистического форума «Единство славянских и тюркских народов в истории и современности», который пройдет в Барнауле 18-20 октября. Оргкомитет во главе с ректором университета Сергеем Бочаровым и президентом Сергеем Землюковым обсудил ход подготовки крупного научного мероприятия.

В этом году Министерство науки и высшего образования РФ в четвертый раз, начиная с 2020 года, оказало финансовую поддержку в размере 5 млн рублей проекту «Тюркский мир Большого Алтая», который реализуется в Алтайском государственном университете международным коллективом НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». Основная часть средств пойдет на проведение экспедиций, издание первого тома коллективной монографии «Летопись тюркской цивилизации», посвященного истории тюркского мира в VI-XII веках, а также на информационную поддержку проекта.

Кроме того, для реализации проекта в этом году привлечены средства Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых государств (МФГС) в размере 4,7 млн. рублей, которые будут направлены на проведение III Международного алтаистического форума «Единство славянских и тюркских народов в истории и современности». В нем примут участие ведущие ученые России и стран Центральной Азии, эксперты по истории, культуре и языку тюркских народов, а также представители правительственных органов России и ряда стран Центральной Азии.

– Для Алтайского госуниверситета этот проект стал интеграционным. В рамках НОЦ «Большой Алтай» он объединил 85 ученых из 75 университетов и научных институтов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. Работа ведется по трем направлениям – научно-исследовательскому, образовательному и информационному. С 2020 по 2023 годы учеными центра и вузов-партнеров было проведено 10 масштабных международных археологических и этнографических экспедиций на территории Алтайского края, Казахстана и Киргизии, – напомнил ректор АлтГУ Сергей Бочаров .

По словам руководителя НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова , археологические раскопки, проведенные в Казахстане, привели к выявлению сходств и различий между поминальными комплексами тюркского периода на территории казахстанского и российского Алтая. А главным результатом раскопок в Алтайского крае стало выявление захоронений тюркского периода на крупном разновременном погребальном комплексе Усть-Тёплая.

– По итогам шести экспедиций цикла «Большой Алтай – тюркское наследие» были разработаны карта и каталог «Раннесредневековые памятники тюрков Алтая». Фотоматериалы, собранные в ходе раскопок, вошли в коллекцию виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков». На площадке музея собрано более 100 3D-моделей артефактов тюркского времени из коллекций 10 исторических музеев России и Казахстана. Итоги научной деятельности НОЦ «Большой Алтай» отражены в восьми монографиях и в более чем 300 научных статьях, – отметил президент АлтГУ Сергей Землюков .

Четыре международные этнографические экспедиции на территории Киргизии и российского Алтая позволили собрать материал для комплексного сравнительного изучения этнокультурных параллелей кыргызского и алтайского народов, зафиксировать общие традиции и обряды, особенности быта, ремесел, языка и культуры.

Отдельным направлением научной деятельности центра «Большой Алтай» является поддержка молодых исследователей. С 2021 года в АлтГУ действует Международная Школа молодых ученых – тюркологов и алтаистов. За три года в ней прошли обучение более 300 молодых ученых из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, Словении и Китая.

Важным итогом образовательного направления работы НОЦ «Большой Алтай» стало открытие в Алтайском госуниверситете 10 международных магистерских программ, ориентированных на иностранных граждан. Восемь из них предполагают по завершении обучения выдачу двух дипломов. А всего на совместных международных магистерских программах «Большого Алтая», разработанных с участием экспертов из Казахстана и Кыргызстана, обучаются 215 человек, из них половина — студенты из-за рубежа. В 2023-2024 учебном году на международные магистерские программы «Большого Алтая» поступили более 100 студентов из России и стран Центральной Азии.

За 2020-2022 годы на реализацию проекта, целью которого является научная интеграция ученых России и стран Центральной Азии на основе идеи о происхождении и расселении тюркских народов с территории Большого Алтая, а также концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов, было выделено порядка 67 млн. рублей федеральных ресурсов.

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