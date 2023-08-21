Назван указывающий на рак симптом при менструации

Акушер-гинеколог Селихова: обильные менструации могут указывать на рак матки

Длительные или обильные менструации называют меноррагией. Критерии для диагноза: продолжительность менструаций более семи дней, а также обильность, при которой прокладка емкостью 3 капли заполняется полностью за 1-2 часа, либо в выделениях присутствуют сгустки диаметром 3 см и более, рассказала «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог института репродуктивной медицины Remedi Мария Селихова.

Злокачественные образования могут быть причиной меноррагии, или чрезмерных выделений при менструации. Часто это может быть рак эндометрия или шейки матки.

«Меноррагия опасна тем, что у женщины снижается качество жизни, развивается анемия. Если меноррагия наблюдается в течение нескольких месяцев – это уже хроническая анемия. Меноррагия — это симптом неблагополучного состояния органов малого таза. Она может указывать на гиперпластический процесс эндометрия (полип, гиперплазия), рак матки, кисту яичника, эндометриоз, нарушенную маточную беременность и внематочную беременность», – отметила Селихова.

По словам врача, в группе риска находятся все женщины и даже девочки-подростки. Однако особую опасность заболевание представляет для женщин с синдромом поликистозных яичников, эндометриозом и миомой матки в анамнезе, с лишним весом, инсулинорезистентностью или сахарным диабетом II типа.

«Методы диагностики меноррагии включают УЗИ органов малого таза на 5-9-й дни цикла (даже несмотря на кровотечение), пайпель-биопсию эндометрия с последующим гистологическим исследованием и оценку гормонального фона. Для лечения применяется кровоостанавливающая терапия, гистероскопия и раздельное лечебно-диагностическое выскабливание», – рассказала акушер-гинеколог.

При подозрениях на патологию матки и яичников проводят диагностические процедуры: УЗИ органов малого таза, гистероскопию, биопсию шейки матки, выскабливание и анализ ткани эндометрия. Для выявления предраковых или раковых клеток в шейке матки проводят цитологический анализ мазка по Папаниколау.

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