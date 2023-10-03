03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Названа лидирующая партия на парламентских выборах в Словакии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Движение «Прогрессивная Словакия» добилось наибольшего успеха на выборах

По данным экзитполов стало известно, что либеральное политическое движение «Прогрессивная Словакия», возглавляемое заместителем председателя Европарламента Михалом Шимечеком, лидирует на парламентских выборах в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что движение набирает 19,97% голосов избирателей. «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, заручилась поддержкой 19,09% граждан.

До этого стало известно, что глава Словакии Зузана Чапутова не смогла сразу проголосовать на выборах в связи с тем, что ее служба безопасности должна была установить, кому принадлежит рюкзак, который был оставлен на избирательном участке. 

Премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил в эфире словацкого телеканала TA3, что внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем.

Одор отметил, что это девятые парламентские выборы в стране, поэтому республика имеет достаточный опыт их проведения. Он выразил уверенность, что и в этот раз все пройдет стандартно, без нарушений.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости