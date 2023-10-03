Названа лидирующая партия на парламентских выборах в Словакии

Движение «Прогрессивная Словакия» добилось наибольшего успеха на выборах

По данным экзитполов стало известно, что либеральное политическое движение «Прогрессивная Словакия», возглавляемое заместителем председателя Европарламента Михалом Шимечеком, лидирует на парламентских выборах в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что движение набирает 19,97% голосов избирателей. «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, заручилась поддержкой 19,09% граждан.

До этого стало известно, что глава Словакии Зузана Чапутова не смогла сразу проголосовать на выборах в связи с тем, что ее служба безопасности должна была установить, кому принадлежит рюкзак, который был оставлен на избирательном участке.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил в эфире словацкого телеканала TA3, что внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем.

Одор отметил, что это девятые парламентские выборы в стране, поэтому республика имеет достаточный опыт их проведения. Он выразил уверенность, что и в этот раз все пройдет стандартно, без нарушений.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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