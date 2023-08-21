Forbes: больше 60 F-16 помогут Украине заменить половину советских самолетов

Получение Киевом более 60 истребителей F-16 существенно поменяет авиапарк украинских военных сил, дав возможность заменить половину советских самолетов. Об этом сообщили в Forbes.

В СМИ отметили, что фронтовой парк Воздушных сил Украины в настоящий момент насчитывает около 125 самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27

Утверждается, после начала спецоперации украинская сторона потеряла 70 единиц воздушной техники, но смогла восполнить потери благодаря поставкам странами Запада.

В распоряжении военных Украины, согласно оценкам издания, теперь столько же самолетов, сколько было в феврале 2022 года. Утверждается, что вместо замены самолетов Киев сможет увеличить свои Военно-воздушные силы.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что возможная передача F-16 Киеву говорит о намерениях Запада затянуть конфликт. По словам Пушилина, российская армия знает, что делать с этими самолетами.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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