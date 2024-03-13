Неделя вкусного завтрака, и обеда, и ужина. Лучшие рецепты блинов

Третья неделя марта в 2024 году считается Масленицей. Лучшие рецепты блинов, чтобы завтракать, обедать и ужинать отметил altapress.ru
Блины.
Классические блины за 10 минут
Та самая классика, которая не требует представления. Этот базовый рецепт знает каждый. Такие блинчики получаются тонкими и эластичными, а значит, в них очень удобно заворачивать всевозможные вкусные начинки, как сладкие, так и нет.
Список ингредиентов
Молоко — 3 стакана
Яйца — 3 шт.
Сахар — 1,5 ст. л.
Мука — 2 стакана
Соль — по вкусу
Как готовить:
Венчиком или блендером взбить яйца с сахаром и солью.
Добавить к яйцам 1 стакан молока и муку, взбить ещё раз до однородности. Влить оставшееся молоко и снова тщательно взбить, чтобы в тесте не оставалось комочков.
Выпекать блины на смазанной растительным маслом и сильно разогретой сковороде.
Блины.
Тонкие блины на кефире
Еще один традиционный вариант основы для блинного теста — кефир. Так как продукт это кисломолочный, то и вкус у таких блинчиков получается совсем другим: слегка кисловатым и чуть более ярким, чем у классического молочного варианта.
Список ингредиентов:
Яйца — 3 шт.
Кефир — 2 стакана
Молоко — 1 стакан
Мука — 2 стакана
Сода — 1/2 ч. л.
Соль — 1/2 ч. л.
Сахар — 2 ст. л.
Как готовить:
Взбить яйца с сахаром и солью при помощи миксера или венчика. Добавить тёплое молоко и муку, перемешать, не оставляя комочков.
Добавить в тесто кефир и соду, перемешать ещё раз и оставить тесто при комнатной температуре на 15–20 минут.
Обжаривать блины на сильно разогретой, смазанной маслом сковороде.
Блины.
Собратья русских блинов — панкейки
Мягкие, сладкие, вкусные американские блинчики, которые еще называют панкейки (pancakes), отлично сочетаются с медом. Тесто готовится на основе молока с добавлением крахмала и растопленного сливочного масла. Традиционное блюдо Северной Америки, приготавливаемое на завтрак.
Список ингредиентов:
Яйца — 2 шт.
Молоко — 200 мл
Мука пшеничная — 10 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сахар — 2 ст. л.
Ванильный сахар (по желанию) — по вкусу
Как готовить:
Смешайте 2 яйца и 200 мл молока.
Затем добавьте 2 ст.л. сахара и ваниль.
Взбейте до однородности.
Добавьте 10 ст. л. муки и разрыхлитель.
Тщательно перемешайте. Тесто получится средней густоты.
6Разогрейте сковородку с антипригарным покрытием. На сухую сковороду налейте тесто небольшим половником. Накройте крышкой, и жарьте панкейки на среднем огне.
Переворачивайте, когда верхняя поверхность панкейков станет пористой, при этом будет еще влажной. Жарьте блинчики до румяности с двух сторон.
Складывайте готовые панкейки башенкой на тарелке. Подавайте панкейки с медом. Можно добавить орехи.
Секреты идеальных блинов на Масленицу
Выбирайте только свежие продукты
Одно несвежее яйцо — и тесто будет безнадежно испорчено. Муку лучше брать знакомого производителя, и перед приготовлением ее стоит просеять, чтобы тесто получилось более воздушным. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Блины.
Соблюдайте порядок добавления ингредиентов
В каждом рецепте свои требования. В одном нужно смешать все сыпучие ингредиенты, добавить яйца и только потом тонкой струйкой вливать молоко. В другом — сначала взбиваются яйца с сахаром и молоком, а мука добавляется последней. Не нарушайте последовательность, чтобы блины получились «правильными».
Блины. Сковорода.
Дайте тесту «подумать»
Не спешите жарить блины сразу после замешивания теста. Дайте ему постоять 15-20 минут, чтобы успела разойтись клейковина из муки. После этого проверьте блинное тесто — достаточно ли оно жидкое или, наоборот, стоит подсыпать еще муки.
Не бойтесь исправлять ошибки
Первый блин, конечно, комом, но если тесто продолжает рваться при жарке, значит в муке оказалось мало клейковины и стоит ее досыпать. Если же, наоборот, тесто плохо растекается по сковородке, его нужно разбавить, и лучше водой, а не молоком. Тесто имеет кисловатый привкус? Добавьте ложку сахара, но не переборщите — при избытке сахара блины начнут быстрее подгорать. Блины прилипают к сковородке? Добавьте в тесто 1-2 столовые ложки растительного масла.
Блины.
Выбирайте качественную посуду
К хорошей сковородке блины не прилипают. Оптимальным вариантом раньше считался чугун, сейчас прекрасно сработает обычная сковорода с антипригарным покрытием. Многие хозяйки выбирают специальную блинную сковороду или даже блинницу, благодаря которой блины готовятся быстро и легко.
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Взято отсюда
13.03.2024