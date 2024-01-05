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Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России

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Самую длинную горку в России уже 13 лет заливают в селе Новоегорьевское Егорьевского района.

Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России

Горка на территории турбазы "Ясная поляна".

Горка находится на территории турбазы “Ясная поляна”. Ее начало находится в сосновом бору, а заканчивается она ниже по склону, протянувшись по замерзшему озеру Горькое, пишет “КП-Барнаул”.

В этом году протяженность горки не уступает прошлогодней – 400 метров, несмотря на малоснежье.

При скатывании скорость развивается до 30 км/ч.

Прокатиться можно только на специальных ледянках “Табаган”. Их аренда стоит 400 рублей в час. Покататься могут не только гости турбазы, но и все желающие. Дети младше пяти лет – исключительно со взрослыми.

Время работы – ежедневно с 10:00 утра до 22:00 вечера.

Горка прошла необходимую сертификацию. на месте дежурят три инструктора, которые следят, чтобы не было столкновений.

Ранее сообщалось, что барнаульцы готовят к открытию горку дедушки Славы.

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Взято отсюда
05.01.2024

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