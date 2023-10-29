Норвегия сочла нарушением международного права действия Израиля в Газе

Премьер Норвегии Стере обвинил Израиль в нарушении международного права в Газе

Израиль имеет право на самооборону после нападения ХАМАС, но его атаки по сектору Газа выглядят нарушением международного права, считает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. В интервью NRK он отметил, что израильская сторона должна была не забывать о мирных жителях.

«Международное право требует, чтобы огонь был пропорциональным, чтобы не забывали о гражданском населении, и эта грань уже давно перейдена… Одно из последствий — это атаки с воздуха, когда людям негде спрятаться», — пояснил Стере.

Он добавил, что норвежская сторона требует паузы в войне, чтобы могла прийти помощь и люди могли уйти. Стере подчеркнул, что в секторе Газа катастрофическая ситуация.

«Я считаю, что она [операция Израиля в Газе] явно противоречит тому, что мы называем правилами войны или гуманитарными правилами», — заключил премьер Норвегии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе.

горняк



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