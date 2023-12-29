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Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

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Новогодние городки торжественно откроются во всех районах Барнаула сегодня, 29 декабря. Кульминацией станет праздник на пл. Сахарова, где Дед Мороз зажжет огоньки на главной елке.

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.

Программа на площади Сахарова начнется в 17:00 с театрализованного представления «Царевна-лебедь». А заветные огоньки загорятся в 18:00, сразу после выступления лучших творческих коллективов Барнаула, сообщают на сайте мэрии.

В Центральном парке елку откроют в 16:00. Там выступит ансамбль народной песни “Вечерки”. На ул. Мало-Тобольской празднование пройдет с Дедом Морозом и Снегурочкой — там откроют городок в 17:00.

В Индустриальном районе в парке спорта им. Смертина перед барнаульцами выступят танцевальные и вокальные коллективы. Начало — в 17:00.

В Октябрьском районе в 16:00 на площади перед зданием на ул. Германа Титова пройдут активные игры, флешмоб и выступление артистов Детской школы искусств №3. В Центре развития творчества и спорта представят театрализованную сказку «Новогодний переполох». Завершится праздник музыкальной композицией в исполнении Снегурочки.

А на площади Мира в Ленинском районе аниматоры и ростовые куклы будут развлекать детей, организуют новогодние фотозоны. Начало — в 17:00.

Праздничные концерты также пройдут в пригородных поселках Барнаула.

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Взято отсюда
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