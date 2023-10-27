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Новый возлюбленный Бони работал коллектором

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Возлюбленный Бони Гасанов заявил, что шесть лет работал коллектором

Бизнесмен Руслан Гасанов сообщил в прямом эфире в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что работал коллектором.

Гасанов заявил, что шесть лет «ходил и качал с людей деньги». Мужчина отметил, что не гордится этим опытом, но он есть.

18 октября телеведущая Виктория Боня показала «папика», который привез ее на Мальдивы.

20 октября издание Super раскрыло, что новым возлюбленным Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai». Телеведущая не подписана на Гасанова в соцсетях, однако постоянно ставит лайки под его постами.

23 октября Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой. Жена предпринимателя Таисия Василешникова заявила, что все еще состоит в браке с ним.

По словам Василешниковой, несмотря на заявления Виктории Бони, она и ее супруг до сих пор состоят в браке уже 13 лет. Женщина намерена окончательно разорвать отношения с супругом.

Ранее Ида Галич раскрыла, что считает «не секси» в мужчинах.

новости Локтевский

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