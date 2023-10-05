05.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Астролог предсказала удачный октябрь трем знакам зодиака
Новости Алтай
Теплая погода с летними температурами установилась в Алтайском крае в октябре
Новости Алтай
Народные приметы 5 октября. Что запрещено делать на Фоку и Иону
Новости Алтай
В День учителя. Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и СМС
Спорт
Состоялись первые осенние старты традиционной Спартакиады госслужащих Алтайского края
Политика
В память о жертвах «черного октября»

Коллекция категорий

Бизнес154 Новости
Здоровье329 Новости
Новости Алтай1416 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование162 Новости
Общество381 Новости
Объявления80 Новости
Политика302 Новости
Спорт218 Новости
Платим за интересные новости!

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

Английский «Ньюкасл» обыграл французский «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей точными ударами отметились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер. За «ПСЖ» забил Лукас Эрнандес.

В турнирной таблице группы F «Ньюкасл» после двух туров набрал четыре очка. «ПСЖ» имеет в своем активе три балла.

В следующем туре «Ньюкасл» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». «ПСЖ» дома встретится с «Миланом».

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити». Англичане в решающем матче победили итальянский «Интер» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родри.

Ранее укаинский «Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» в матче Лиги чемпионов.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости