Обратить в свою веру: барнаульский педагог рассказала, как раскрыть математический талант школьника

В барнаульской гимназии № 40 Юлия Белоцкая уже 38 лет преподает математику, и ее учительский успех можно измерять в баллах учеников на ЕГЭ и в количестве призовых мест на олимпиадах и научных конкурсах.

В перерыве между уроками мы поговорили с Юлией Николаевной о том, как раскрыть математический талант одаренного школьника, и что делать, если этого таланта нет.

Школа с традициями

Имя Юлии Белоцкой вам назовут одним из первых, если вы спросите методистов Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22», на кого опирается программа «Будущее Алтая». В ней школьники под руководством своих учителей занимаются научными исследованиями и защищают проекты на краевых конференциях и международных конкурсах. Недавний успех педагога – первое место девятиклассницы Дарины Зеленковой в Москве на международном конкурсе «Шаг в будущее» весной 2023 года. Школьница выступала со сложной работой по геометрии, посвященной треугольнику, а помогали ей в подготовке Юлия Николаевна и ученый, доктор физико-математических наук Юрий Мальцев. На вопрос, что привело педагога 15 лет назад в программу «Будущее Алтая», Юлия Николаевна отвечает:

– Во-первых, сразу после института я пришла в школу с традициями, специализированными математическими классами, где каждый педагог был настоящей глыбой. И мне сразу дали класс с углубленным изучением математики – десятый. А когда начинаешь работать с детьми, увлеченными предметом, то и сам здорово увлекаешься (смеется). Еще в школе начал вести кружок «Юный математик» ученый Юрий Николаевич Мальцев, и туда стекались не обязательно хорошисты и отличники, но ребята, которым интересен предмет.

Многие считают, что исследовательская работа школьника – это списать что-то из Интернета. Это не так! Юрий Николаевич следит за современными математическими проблемами, например, по известному канадскому англоязычному журналу Crux Mathematicorum, в который со всего мира присылают интересные математические задачи, и разные люди пытаются их решить. Так было и год назад с Дариной Зеленковой: Юрий Николаевич увидел в этом журнале три похожие задачи и предложил ей подумать над решением. Но вдруг их кто-то еще в мире решил? Через полгода мы посмотрели и увидели, что подходили к ним совсем по-другому!

В итоге нашу работу отобрали на «Шаг в будущее».

Время мотивации

– Чтобы все сложилось, нужны ученый, ученик и хорошая математическая база, за которую отвечаю я, – говорит Юлия Белоцкая. – Если ребенок решает сложную проблему, поставленную Юрием Николае­вичем, но у него не получается, к кому он обратится? Придет ко мне, чтобы я «перевела на русский язык», что имелось в виду. С Дариной мы даже прошли пораньше некоторые темы, чтобы она смогла выполнить эту работу. А еще бывает, что ребенок отлично решает задачи и быстро соображает, но выступать перед аудиторией не может, и тогда мы работаем с психологами. Такое вот сотрудничество.

– Как развить математическое мышление?

– Обычно в школе мы берем параллель пятых классов и начинаем работать. Первое время, когда вижу, что на уроках ребенок интересуется и задает вопросы, предлагаю ему интересную задачку. Забудет ее решить – значит, не хочет. А если прибежит через день и скажет: «Вот я решал, но в этом месте что-то не получается», я начинаю с ним разбираться, и так постепенно обращаю в свою веру – математическую (смеется).

По сути, мы пытаемся внедрять и совершенствовать навыки исследовательской работы. Сначала это поисковые задачи, какая-то тема, которая еще неизвестна ребенку, проблема, с которой он точно пока не справится сам – но я помогу. Пятый, шестой и седьмой классы – время мотивации. Причем другие учителя тоже не дремлют, есть же еще литература, история, физика! Ну а в восьмом классе уже можно ходить в математический кружок и заниматься исследовательскими работами.

Взаимосвязь наук

– Школьников-исследователей ведь не может быть много?

– В прошлом году я вела в трех десятых классах и одном девятом, и среди моих учеников была одна девушка. А в этом году мы делаем работу с одиннадцатиклассником, он тоже занимается геометрической задачей. Но у нас же много учителей математики, их ученики тоже работают над исследованиями. Хотя это непросто для педагога: ты и классный руководитель, и ведешь много уроков, к которым должен готовиться, и в семьях учеников что-то случается, а ты должен быть в курсе всего. И еще есть ребенок, который требует особого отношения.

– А как преподавать математику тем, у кого нет исключительных способностей к предмету?

– Нет необучаемых детей, есть просто незаинтересованные, и если ты смог как-то зацепить, все складывается. Поэтому я не говорю: мы будем изучать производную или показательную функцию. Сначала объясню, для чего это нужно. Допустим, мы будем смотреть, почему же люди могут летать в космос, – это же явно интереснее! Как работает топливо космических кораблей? А это радиоактивный распад вещества, экспонента. Или перевожу на язык гуманитариев, ищу взаимосвязи между предметами, даю задачу из ЕГЭ по биологии, с которой без математики не справиться. И потом дети рассказывают мне, как сдавали физику, но решили задачу математическими методами. В конце концов наша цель – чтобы школьник решил свою проблему.

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КАРПОВА Любовь

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