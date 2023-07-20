Около 10,5 тысячи учеников планируется принять в барнаульские школы в 2023 году

Власти рассказали, как в 2023 году в Барнауле детей принимают в первые классы и есть ли там нехватка мест

Школьники / Фото: amic.ru

Первый этап зачисления первоклассников в школы закончится в Барнауле 30 июня. С 1 по 5 июля в школы зачислят большую часть детей, и с 6 июля начнётся второй этап подачи заявлений. На данный момент родители уже подали почти 9,5 тысячи заявлений на приём детей в школы. Всего в этом году планируется зачислить в лицеи, гимназии и средние школы 10,5 тысячи учеников – это примерно на 200 человек больше, чем в прошлом году. Мест в учебных учреждениях хватает, и городские школы готовы зачислить всех, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук на пресс-конференции 29 июня.

Как пройдет второй этап зачислений?

Второй этап начинается 6 июля, заявления от родителей будут принимать до 5 сентября. Родители могут отправить заявление через “Госуслуги”, через единый образовательный портал или непосредственно в школе с 08:00. Закончится второй этап 5 сентября. Заявление примут у всех, у тех, кому отказано в поступлении в школу, кто не имеет регистрации на закрепленной территории, кто выбрал школу по своему желанию.

На втором этапе зачисления уже не будут принимать льготников (детей военнослужащих, сотрудников полиции, органов МВД, сотрудников МЧС, УФСИН), так как они “прошли” в учебные учреждения еще на первом этапе.

По словам Натальи Михальчук, в этом году с родителями ведется большая разъяснительная работа, комитет ведет личный прием граждан, можно обратиться на горячую линию.

Какие документы надо предоставить родителям?

Чтобы зачислить своих детей в первый класс, родители должны предоставить свои паспорта и свидетельство о рождении ребенка.

Наталья Михальчук/ Фото: Антон Дегтярев

Есть ли нехватка мест и что с ней делают?

Наталья Михальчук отметила, что в Индустриальном и в Центральном районах города все еще есть напряженность – проблемы с местами есть в 40-й гимназии, в 135-й, 136-й школах и других. Однако городские власти приняли ряд мер, чтобы улучшить ситуацию. Так, в Барнауле организуют 876 новых мест в школах, на это потратят порядка 10 млн рублей из бюджета города.

“Увеличение мест происходит благодаря организации отдельных помещений, а также за счет непопулярной меры – увеличения количества детей в классах. Школам выделили деньги на покупку дополнительных парт и стульев. Если мы берем новые школы, где есть помещения большой вместимости, то там планируем мы набрать до 38 человек в каждый класс, в прошлом году мы создавали классы по 34-36 человек максимум. Что касается менее востребованных школ, там наберут до 34 детей в каждый класс. Это крайняя мера, но мы к ней прибегаем. На качество обучения это не влияет, если педагог компетентен. Обучить их реально”, – сообщила Наталья Михальчук.

Кроме того, в этом году барнаульские власти решили организовать подвоз детей, которые живут в микрорайоне “Времена года” квартала “2010” и микрорайона “Норд” квартала “211/2”. Всего планируется выделить для подвоза первоклассников четыре автобуса. Их маршрут пройдет по ул. Взлетной, он уже утвержден, сейчас проходят последние согласования, отметила Наталья Михальчук. Детей будут возить в школу № 114 и, возможно, в школу № 84 – если в первой мест не хватит.

“Те дети, которые не смогут попасть, например, в 135-ю или 136-ю школу, получат возможность воспользоваться автобусом. Дети должны будут выйти на ул. Взлетную и их отвезут в 114-ю или в 84-ю школу. Если желающих пойти в 84-ю школу не будет, тогда отправим всех первоклассников в школу № 114, там достаточно мест. Порядка 60 родителей уже забрали заявление из 135-й и 136-й школ и подали в 114-ю, потому что там организован подвоз. Но это временная мера, потому что сейчас идет строительство школы в квартале “2011”, ее сдача планируется в следующем году. Как только школа будет сдана, дети смогут перейти в нее”, – объяснила Наталья Михальчук.

По словам чиновницы, если какому-либо ребенку откажут в зачислении в какую-либо школу, родитель получит информацию, в какое альтернативное учебное учреждение он может обратиться. Например, те, кто не попадет в школу № 137, смогут обучаться в школах № 134, 128 и 127. Там создали допместа и организовали новые помещения.

Кроме того, ситуация улучшится в поселке Спутник. Там 1 сентября откроют школу № 138, в школу примут порядка 850 детей.

Первоклассники/ Фото: amic.ru

Хватает ли учителей школам?

В целом – да, отметила Наталья Михальчук. Она пояснила, что сейчас комитет активно работает с целевиками и с педуниверситетом, и в этом году количество свободных вакансий снизилось. Однако проблемные позиции все же есть. Так, в школах хватает учителей начальных классов, истории, русского и литературы, а вот с математиками и физиками проблемы есть.

“В начальной школе мы стараемся, чтобы у каждого класса был свой учитель. Если невозможно закрыть вакансию, то учитель работает на два класса – в первую и во вторую смену. Например, первоклассников он учит в первую смену, а второклассников – во вторую. В каждой школе сейчас две смены обучения. И количество детей только растет. В этом году мы выпускаем 3,7 тысячи 11-классников, а набираем порядка 10,5 тысячи первоклассников”, – рассказала Наталья Михальчук.

Что изменилось в школах?

В этом году изменений мало. Главное новшество – предмет ОБЖ дополнится новыми модулями первоначальной военной подготовки, которые появятся в 10 и в 11 классах. Прошлогодние нововведения – поднятие флага по понедельникам, исполнение гимна и предмет “Разговоры о важном” – продолжат действовать, отметила она.

Напомним, что в 2022 году в нескольких барнаульских школах возникла проблема с нехваткой мест – особенно остро проблема стояла в 135-й и 136-й школах. Подробнее об этом amic.ru писал тут.

Источник