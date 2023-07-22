Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет

25 июля завершается прием документов поступающих на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места в Алтайский государственный университет.

На заседании приемной комиссии 20 июля в АлтГУ подвели предварительные итоги. Заявления на все формы обучения уже подали более 9000 абитуриентов из 11 стран и 65 регионов России, из них 28 выпускников школ, получивших 100 баллов по предмету по результатам ЕГЭ, 30 призеров и победителей олимпиад школьников. Все победители олимпиад, поступающие в вуз без вступительных испытаний, не только отлично знают предмет, но и обладают многочисленными талантами.

Среди них призер Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии, выпускница барнаульской школы №55 Анастасия Романова.

Девушка стала первой абитуриенткой-олимпиадницей, поступающей без вступительных испытаний. Она подала заявление в институт химии и химико-фармацевтических технологий сразу же после вручения аттестатов в школе. Отметим также, что Анастасия по окончании школы получила аттестат с отличием и золотую медаль, набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе, 97 – по химии и 87 – по русскому языку.

Лада Еремейкина является призером трех олимпиад по праву, обществознанию и русскому языку, окончила с отличием Гуляевскую гимназию, выбрала юридический институт и мечтает стать следователем.

А еще Лада пишет рассказы, повести, стихи и поэмы и планирует издать сборник своих произведений. Кроме того, девушка увлекается танцами, пением, иностранными языками, знает английский, французский, хинди, недавно начала учить итальянский и китайский, планирует заняться волонтерской деятельностью.

АлтГУ выбрал и призер Всероссийской Толстовской олимпиады из Хакассии Егор Гогорев, он хочет стать китаеведом.

Среди многих увлечений Егора философия, бокс и компьютерные игры. Он с удовольствием узнал, что в АлтГУ есть свой киберкласс. «Может, тоже буду среди тех, кто защищает честь АлтГУ в киберсоревнованиях», – мечтает Егор.

Анна Загоруйко, выпускница Томского Гуманитарного лицея, окончила школу «с отличием» подала документы в институт гуманитарных наук.

Она является трехкратным победителем Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников вузов Томской области (ОРМО) по литературе, победителем олимпиады ТГУ по издательскому делу, двукратным призером Северо-Восточной олимпиады школьников по филологии, победителем Турнира имени М.В. Ломоносова. Последнее достижение Анны – это успешная сдача ЕГЭ: литература – 82 балла, история – 90 и русский язык – 94.

Выпускница лицея «Бригантина» г. Заринска, призер открытой региональной межвузовской олимпиады вузов Томской области (ОРМО) по русскому языку Екатерина Пестерева с 13 лет увлекается журналистикой и поступает в институт гуманитарных наук АлтГУ.

«Я выбрала Алтайский государственный университет потому, что это вуз моего родного края, где я хочу остаться и реализовать себя. Здесь мои родные, друзья и все то, о чем я планирую рассказывать, став профессионалом. Благодаря интернету сегодня можно выполнять различные проекты, поддерживать связь и просто работать, буквально не выходя из дома. Так, например, находясь у себя в Заринске, я уже администрировала сайт одной из компаний, работающей в Санкт-Петербурге», – отмечает Екатерина.

Отметим, что победители и призеры олимпиад, абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ и вступительных испытаний, те, кто имеет аттестат или диплом с отличием, автоматически войдут в программу поддержки талантливых студентов и будут получать повышенную стипендию до 35 тысяч рублей.

Читайте более подробно о талантливых абитуриентах АлтГУ:

Арина Кремень

Кристина Гринченко

Елизавета Романова

Юлия Ельчанинова

Александра Белокон

Арина Деминова

Мария Канайкина

Даниил Рожков

Илья Крапивк

Софья Будянская

Александра Карлина

Александр Уколов

Кирилл Степанов

Екатерина Пестерева