Определены участники Всероссийского форума классных руководителей

Завершился конкурсный отбор педагогов на участие во Всероссийском форуме классных руководителей, который пройдёт с 3 по 7 октября 2023 в Москве.

Более 20 тысяч классных руководителей из всех регионов, подали заявки на участие в конкурсе, жюри Форума выбрало самых талантливых и активных педагогов. Прошли отбор и примут Участниками Форума классные руководители школ города Барнаула: ВячеславУсков (лицей №2), Наталья Смарыгина (лицей №73), Елена Окорокова (школа №75), Виктория Алексеева (школа №107), Ольга Лукина (школа №118), Григорий Литвишко (школа №125), Ольга Марковская (школа №137).

Ключевыми темами Форума станут организация воспитательной работы при реализации образовательных программ, классное руководство – ядро системы воспитания, психология воспитания и обучения, инклюзивное и семейное образование и другие актуальные для современного педагога вопросы.

Также 5 октября педагоги посетят концерт, посвящённый Дню учителя, который пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце.

Более 100 классных руководителей образовательных организаций города присоединиться к онлайн-трансляции Форума. Зарегистрироваться как онлайн- участник можно на сайте форума https://vfkr.ru .

Мы поздравляем наших педагогов с победой в конкурсном отборе. Желаем им творческих успехов и профессиональных побед!!!