Оригинальную постановку о нелепых случайностях и трогательном подарке покажут в Алтайском театре драмы — фото

Сюжет расскажет о двух молодых парах, совершенно разных, но в то же время оказавшихся связанными перед самым Новым годом. Действие начинается утром 30-го декабря, а заканчивается трогательными подарками. Подробнее читайте в материале altapress.ru.

«Не скажу», Алтайский краевой театр драмы.

Рассказ «Не скажу» его автор Александр Цыпкин сам превратил в пьесу для театра. Произведение короткое – не больше пары страниц, но на сцене оно превратилось в полноценную двухчасовую историю.

Сюжет расскажет о двух семьях, на первый взгляд, совершенно не связанных между собой. В одной семье жена недовольна отсутствием у мужа амбиций и всеми силами пытается подтолкнуть его к модному сейчас «достигаторству». Оба не отстают и от других трендов, чтобы было как у всех, по-современному: ребенка воспитывать так, чтобы случайно не нанести ни одной психологической травмы, внимать советам коучей и думать только о том, как заработать больше денег.

«Не скажу», Алтайский краевой театр драмы.

Другая пара, напротив, уже очень обеспеченные люди. Жена занимается всем и ничем одновременно, в чем сама и признается: помогает в благотворительном фонде мужа, занимается с особенными детьми, когда-то была бегуньей, а после травмы пыталась стать тренером, но не вышло. Муж — успешный бизнесмен, который любит жену, но уже много лет отмахивается от темы ребенка и хочет сначала «закрепиться в бизнесе». Женщина переживает, что она впустую потратила годы — ей 35, а детей нет. Но муж ей не внемлет, и они ссорятся.

Незаметно жизни этих людей пересекаются – по работе, в школе искусств, где занимается дочь одной семей. И из-за одной нелепой случайности, которая оборачивается потерянным письмом Деду Морозу и едва не утраченной верой в него. Пока взрослые пытаются решить проблему, маленькая Варя на расспросы, что же она попросила в подарок, твердит «не скажу» — иначе не сбудется. Почему девочке так важно, чтобы Дедушка обязательно исполнил ее желание – раскроется только в конце.

Всю постановку сопровождает тема музыки, искусства и стремления к ним – самостоятельно или с небольшой помощью. Будь то мечта поставить собственное танцевальное шоу или играть на скрипке, которые сталкиваются с прагматичностью жизни. Пока на помощь все-таки не приходит детская вера в чудо и, конечно, Дед Мороз (даже не один).

Спектакль камерный, а людей участвует так мало, что двоих детей играет одна и та же девочка, которая получила смеха и аплодисментов больше всех. Действие происходит на экспериментальной сцене, где первый ряд зрителей сидит буквально в метре от актеров, да и сам зал очень компактный.

«Не скажу», Алтайский краевой театр драмы.

В общем, погрузиться в историю очень легко. А прослезиться – еще легче, когда заботливая дочь исполняет папину мечту, да еще и с помощью, казалось бы, равнодушного человека. Так что запасайтесь платочками.

Между тем в Алтайском театре драмы уже больше двух лет с большим успехом идет спектакль «Интуиция» по оригинальной пьесе того же Александра Цыпкина.

Премьера спектакля состоится 28-30 декабря. Показы также будут 2-7 января и 13 и 28 февраля. 12+

Взято отсюда

28.12.2023