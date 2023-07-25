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От героев былых времен до защитников Отечества современной поры…

редактор01 mins

О каждом, кто так или иначе связан судьбой с Завьяловским районом, знает и бережно хранит память и документальные материалы директор Завьяловского историко-краеведческого музея Ирина Анатольевна Дергунова.

Депутат Государственной Думы Иван Лолор во время рабочей поездки посчитал своим долгом оказаться в небольшом, но очень сильном с точки зрения патриотического духа, музее в селе Завьялово, который 16 ноября отметит свой полувековой юбилей.

Большая часть его экспозиции посвящена героям Отчизны, родившимся, либо жившим в этом славном районе, и совершившим свой подвиг в Великую Отечественную войну, Афганскую военную кампанию, либо  в специальной военной операции. О каждом герое Ирина Анатольевна может рассказывать часами, настолько она погружена в материал, и прочувствовала человеческие судьбы.

«Директор музея не считает историю и её артефакты чем -то застывшим, вместе с прошедшим временем. Она ведет переписку с интересными людьми, жившими в Завьяловском районе, организует встречи знаменитых земляков с подрастающим поколением, проводит различные праздники и мастер-классы. Считаю важным, что работники музея выезжают в сёла района, где организуют презентации и экскурсии о природе родного края, истории создания родных сёл, о судьбах знаменитых земляков.

Музей включился в краеведческую программу «Моя Малая Родина», которая предусматривает повышение уровня краеведческих знаний, формирование и  развитие патриотической позиции, воспитание чувства гордости за свою землю, свою семью и своих земляков. 

Хочу сказать спасибо Ирине Анатольевне, за профессионализм и неравнодушие в столь интересном и общественно значимом труде!», — рассказал о своих впечатлениях от увиденного Иван Иванович Лоор.

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