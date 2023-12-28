Срок трудового договора с Сергеем Землюковым истек в конце октября

Президент АлтГУ Сергей Землюков уходит со своего поста. Срок трудового договора с ним истек 31 октября: в Министерстве образования его решили не продлевать, а должность — упразднить. Таким образом, Землюков стал первым и последним президентом вуза. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на Минобрнауки.

Сергей Землюков работал в АлтГУ с 2011 года. Поначалу, как ректор, а с 2018 — как президент. Предполагается, что сама должность президента вуза создавалась лично под Землюкова. В университете он отвечал за разработку стратегии и планов развития учебного заведения, контроль за финансами и утверждение новых программ и проектов.

Источники «Толка» рассказывали, что уход Сергея может быть связан с натянутыми отношениями с нынешним ректором Бочаровым. А также с нарушением антикоррупционного законодательства: сообщается, что Землюков предоставлял неполные сведения о доходах, имуществе и счетах.

Инсайдеры сообщают, что упразднение должности президента должно укрепить позиции Бочарова перед предстоящими выборами ректора.

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28.12.2023