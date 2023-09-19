Подвигу Зои Космодемьянской посвятили очередное занятие «Разговоры о важном» в алтайских школах - ГОРНЯК22

Еженедельное занятие «Разговоры о важном» в алтайских школах и колледжах приурочили к столетию со дня рождения Зои Космодемьянской .

Как рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края , видеообращение помощника Президента России, председателя российского военно-исторического общества Владимира Мединского показали всем школьникам и студентам среднего профессионального образования. Спикер продемонстрировал обложку нового учебника по истории России для 10 класса. На ней изображена картина Константина Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 41-го года» . Он отметил, что участники парада шли прямо на фронт, а также то, что спустя несколько дней в ноябре 41-го года в деревне Петрищево погибла Зоя Космодемьянская. После он рассказал о том, как она стала Героем Советского Союза. «Мы должны помнить о подвиге Зои и наших предках, потому что это дает нам силу и понимание, кто мы есть», – сказал Владимир Мединский.

Также всем учащимся продемонстрировали видеоролик о Зое Космодемьянской. Материалы для школьников начальных классов включали в себя видеоролик «Никто не забыт, ничто не забыто» о юных героях войны – Лене Голикове, Вале Котике и Вите Коробкове. Школьникам с 8 по 11 класс показали трейлер фильма «Зоя», который был снят в 2020 году.

Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе Бочкаревской школы имени Героя Советского Союза Дмитрия Шкурата Ксения Урайчик рассказала: «На «Разговорах о важном» ребята активно включались в беседу, вспоминая некоторые фрагменты классного часа. Ребятам было интересно поговорить о подвиге девушки, они обсуждали ее мотивацию и проводили аналогии с настоящим временем».

Напомним, с сентября 2022 года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник проходит церемония поднятия российского флага и исполнение гимна, а учебный день начинается с классного часа «Разговоры о важном». Центральными темами внеурочных занятий являются патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология, государственные праздники и известные личности.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края